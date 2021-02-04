6月底前，洛阳中心城区至孟津、偃师高速有望免费

17日，记者从洛阳市交通运输系统“我为群众办实事”实践活动推进会上了解到不少民生信息。

17日，记者从洛阳市交通运输系统“我为群众办实事”实践活动推进会上了解到不少民生信息。

据悉，会上对51项实事进行细化，涉及路网提升、道路运输服务、交通运输执法、水运服务、公共交通、污染防治、便民服务改革等。

路网提升方面，5月底前，实现沿黄生态旅游公路建成通车；新改建农村公路400公里；改造、加固农村公路危桥12座。年底前，保障尧栾西高速栾双段、二广高速城区段改扩建项目建成通车；实现宁洛高速城区段改扩建一期工程、济源至新安高速、郑州至洛阳高速、沁阳至伊川高速等项目开工建设。

道路运输服务方面，5月底前，在瀍河收费站设立便民服务驿站，建设可充电停车场；今年12月底前，建成“司机之家”，为广大货车司机提供经济实惠、方便快捷的餐饮、休息、淋浴、洗衣等服务；10月底前，探索试点“智慧绿通”快速查验点，减少对鲜活农产品运输车辆的人工检查；5月底前，在有条件的驾校训练场搭建遮阳棚，建电动自行车充电设施。