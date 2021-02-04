孟津老旧小区绽新颜 家门口享优质服务【视频】

17日上午，孟津区桂府苑内，居民张会平晨练完后，来到便民活动中心的书画室挥毫泼墨。现在，他住的老旧小区已旧貌换新颜，小区不仅环境美，还建有活动室、卫生室、健身器材等，居民不出小区就能享受休闲生活，大家住得既舒心又安心。

17日上午，孟津区桂府苑内，居民张会平晨练完后，来到便民活动中心的书画室挥毫泼墨。现在，他住的老旧小区已旧貌换新颜，小区不仅环境美，还建有活动室、卫生室、健身器材等，居民不出小区就能享受休闲生活，大家住得既舒心又安心。

张会平居住的桂府苑位于孟津区桂花中路片区，该片区包含6个小区，31栋楼。这些小区都是20世纪八九十年代建造的，随着时间推移，小区已尽显“老态”。“小区内道路变的坑坑洼洼、黄土裸露，线缆纵横交错，私搭乱建现象严重，一下雨，路上都是黄泥水。”回忆过去，张会平连连摇头，他在这里住了30多年，多次想过搬家。

随着老旧小区组团连片改造工作在洛阳全面铺开，桂府苑等小区变了模样。2020年6月，桂花中路片区改造动工，水电设施更新，“五线”全部入地，铺设污水管网,进行墙体美化，道路提升改造……