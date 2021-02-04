想考社工证的洛阳人注意 社工证报名条件来了

目前，我市2020年度社会工作者职业资格证书(简称社工证)正在发放中。有不少网友和市民关心，社工证如何考取？有哪些报名条件？

目前，我市2020年度社会工作者职业资格证书(简称社工证)正在发放中。有不少网友和市民关心，社工证如何考取？有哪些报名条件？

17日，洛报融媒记者从市民政局获悉，2020年，我市有228人考取社工证。截至目前，我市共有近1000人考取社工证。

“社工证分为助理社会工作师(即初级)、社会工作师(即中级)和高级社会工作师。”市民政局慈善事业促进与社会工作科相关负责人说，高中以上学历，符合条件即可报考社工证。以省人社厅、省民政厅关于2020年度社会工作者职业水平考试考务工作的通知为例，社工证报名条件如下：

助理社会工作师考试报名条件：

取得高中或者中专学历，从事社会工作满4年；

取得社会工作专业大专学历，从事社会工作满2年；

社会工作专业本科应届毕业生；

取得其他专业大专学历，从事社会工作满4年；

取得其他专业本科及以上学历，从事社会工作满2年。

社会工作师考试报名条件：

取得高中或者中专学历，并取得助理社会工作师职业水平证书后，从事社会工作满6年；

取得社会工作专业大专学历，从事社会工作满4年；

取得社会工作专业大学本科学历，从事社会工作满3年；

取得社会工作专业硕士学位，从事社会工作满1年；

取得社会工作专业博士学位；

取得其他专业大专及以上学历或学位，其从事社会工作年限相应增加2年。