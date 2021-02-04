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洛宁这对夫妇苦寻34年的儿子 竟一直和他们生活在同一城市
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.17 18:57

　　直到今天，说起时隔34年后，终于再把儿子拥入怀中的心情，61岁的洛宁县农妇崔玉珍依旧难掩激动的心情。

　　在近日央视大型公益寻人节目《等着我》中，崔玉珍和丈夫王彦硕，在现代侦破技术的助力下，经由DNA数据比对，找到了自己被拐34年的儿子王海龙。这也是我市公安机关今年落实“团圆计划”成功完成的第三个本地案例。

　　团圆

　　经DNA比对，洛宁这对夫妇找到了被拐34年的儿子

　　“龙龙，妈妈真的好想你。”“爸爸自责了大半辈子，是我对不起你。”在近日播出的《等着我》栏目中，当34岁的伊川小伙儿胡幸辉出现在王彦硕夫妇眼前时，老两口一边激动着将他拥入怀中，一边痛哭着这样说。

　　在这个场景发生前的几分钟，我市公安机关刚刚公布了一份DNA比对数据报告。结果证实，胡幸辉就是王彦硕夫妇于1987年被拐的儿子王海龙。

　　“爸妈，别哭了。”相比父母，王海龙显得相对克制，他搂着哭到抽泣的母亲，又从口袋中掏出早已准备好的纸巾，为父亲擦去了满脸的泪水。王海龙告诉记者，因被拐时自己年龄太小，所以直到他不久前接到公安机关电话时，才知道自己非亲生一事，他从小生活在伊川，现在是一名货拉拉的司机，已结婚生子，“既然知道了就肯定要与亲生父母相认，不给人生留遗憾”。

　　在不知自己被拐的情况下，王海龙的DNA血样是如何入库的？市公安局相关负责人介绍，此前，王海龙曾因无证驾驶摩托车被交警查获，并在那时进行了采血，这才有了这一次的认亲，“有时，我们与亲人只相隔一滴血的距离”。

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[ 责任编辑：崔利利]
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