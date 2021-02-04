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洛阳违停专项治理正在进行 来看看治理效果如何
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.17 18:59

新规划的机动车、非机动车停车位

　　目前，为期一个月的城市区机动车、非机动车违停治理专项行动正在进行。方案要求，专项行动要遵循“疏堵结合”原则，除了严管违停，还要合理规划机动车和非机动车停车位以缓解“停车难”。治理半个多月成效怎么样？让我们到街头看看。

　　规划机动车停车位，违停现象改善明显

　　17日上午，记者在老城区中州路上的洛北医院门前看到，人行道两侧分别规划了机动车停车位和非机动车停车区，停车环境看上去整洁有序。

　　“专项行动开始后，我们根据方案要求，在这里规划了52个机动车停车位。”老城区城市管理局违停治理负责人张建峰介绍，洛北医院紧邻商超和历史文化街区，周边交通流量大，考虑到医院门前的场地具备停车条件，他们实地调研后在此处规划了机动车停车位和非机动车停车区，通过画线和安装阻车桩隔出1.5米宽的人行道，确保行人通行不受影响。

　　经治理，此前存在的机动车与非机动车混停、压占盲道、影响行人通行等问题得到明显改善。医院门前小广场的机动车停车位经过重新规划，比以前增加了十几个，可容纳更多车辆停放。

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[ 责任编辑：崔利利]
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