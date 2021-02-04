@所有人，“读红色经典 颂百年丰碑”诵读、征文活动网络投票今日启动

今日，“读红色经典 颂百年丰碑”洛阳都市圈公共图书馆庆祝中国共产党成立100周年诵读、征文活动网络投票通道正式开启，将持续至5月22日12时。在此期间，市民可通过关注洛阳市图书馆微信公众号，每天为自己最喜爱的作品点赞投票。

今日，“读红色经典 颂百年丰碑”洛阳都市圈公共图书馆庆祝中国共产党成立100周年诵读、征文活动网络投票通道正式开启，将持续至5月22日12时。在此期间，市民可通过关注洛阳市图书馆微信公众号，每天为自己最喜爱的作品点赞投票。

目前进入投票环节的优秀作品全部来自于洛阳都市圈五地市，共计166个作品。这些作品从不同艺术视角回顾中国共产党的光辉历程，讴歌中国共产党的丰功伟绩，深情表达了创作者热爱党、热爱祖国、热爱家乡的赤诚情怀。

为了激励更多市民广泛参与，让正面典型的力量感染更多的人，提升活动的影响力，本次征集活动特设立网络投票环节。市民可以关注并打开“洛阳市图书馆”微信公众号，点击下方“诵读征文网络投票”，进入网络投票页面，参与点赞投票。

点击“诵读征文网络投票”

也可扫描下方二维码，直接进入网络投票页面。

(投票页面二维码)

投票页面共设置有诵读成人组、诵读少年组、征文成人组、征文少年组4个版块。市民可以点击切换任意版块，找到并打开自己喜欢的作品，点击视频右下方的“点赞”按钮为作品投票。

网络投票主页面

点击“点赞”按钮为作品投票

投票期间每个微信号每天最多可投10票，且不能为同一个参赛者重复投票。网友投票结果将在评选中占40%的权重。

此次活动由中共洛阳市委宣传部、洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市文学艺术界联合会主办，洛阳都市圈五地市公共图书馆及洛阳网共同承办。活动共设置一等奖30名、二等奖50名、三等奖70名、优秀奖150名、优秀指导教师150名、优秀组织奖20名及最佳团体奖2个，获奖选手将获得图书大礼包及获奖证书。一等奖将获得价值200元的图书大礼包，二等奖将获得价值100元的图书大礼包，三等奖将获得50元的图书大礼包。此外，参与诵读活动的部分选手将获得出演“十佳朗诵者”代言家乡短视频的机会。(洛阳网记者 张晓丹)