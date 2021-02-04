明确目标任务 强化责任落实——市检察院召开文明单位创建动员会

5月13日，洛阳市检察院召开动员部署大会，对文明单位创建工作进行部署安排。统一思想，凝聚共识，推动文明创建工作落实落细。市院党组成员、副检察长蔡三军主持会议，市院班子成员、专职检委、县处级干部及机关全体干警参加会议。全省政法队伍教育整顿第三驻点指导组检察院专班成员到会指导。 5月13日，洛阳市检察院召开动员部署大会，对文明单位创建工作进行部署安排。统一思想，凝聚共识，推动文明创建工作落实落细。市院党组成员、副检察长蔡三军主持会议，市院班子成员、专职检委、县处级干部及机关全体干警参加会议。全省政法队伍教育整顿第三驻点指导组检察院专班成员到会指导。 市院党组书记、检察长吴志军出席会议并强调，市院机关全体干警要提升站位、凝聚共识、明确任务，以冲锋的劲头、扎实的作风，攻坚克难、砥砺奋进，切实把各项创建工作做实做细做到位，确保创建成功，推动各项检察工作再上新台阶。 会议强调，要提升站位、凝聚共识，深刻认识文明创建工作重大意义。市院全体干警要树立“人人参与、人人共建、人人共享、人人受益”的思想理念，把文明创建作为一项基础性、全局性工作，抓好思想教育，抓好纪律作风，抓好工作规范，做到检察队伍“纪律严、风气正、业务精、形象好”，把洛阳检察机关打造成与副中心城市定位相匹配的模范机关。会议指出，要认清形势、聚焦差距，切实增强文明创建工作的责任感、紧迫感。全体检察干警要保持清醒头脑，努力强化优势、补齐短板，切实把文明创建责任扛在肩上、装在心上、落实到行动上。各项检察工作必须精心准备、扎实推进，要经得起检验，充分彰显洛阳检察的特色亮点，确保创建工作目标任务圆满完成。会议要求，要加强领导、落实责任，坚决打赢文明创建这场硬仗。要强化组织保障。市院全体干警要切实将思想和行动统一到党组决策部署上来，学习创建工作有关要求。要强化工作责任。各部门要加强协作、相互配合，确保各项创建任务落到实处、取得实效。要强化督导考核。建立工作例会制度和督促检查制度，定期进行督导检查，发现问题，督促整改。要强化奖惩激励。对在文明创建中贡献突出、工作成绩显著的部门和个人，进行单项记功表彰。对工作行动迟缓、落实不力，计入机关年度考核负面清单。（通讯员/刘晗）