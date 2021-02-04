洛阳市奥体中心项目混凝土结构封顶【视频】

今日，洛阳市奥林匹克中心项目混凝土结构封顶仪式暨“决胜7·30”钢结构合拢誓师大会举行。

今日，洛阳市奥林匹克中心项目混凝土结构封顶仪式暨“决胜7·30”钢结构合拢誓师大会举行。

上午10时许，随着最后一料斗混凝土浇筑在体育场看台上，洛阳市奥林匹克中心一期工程项目混凝土结构正式封顶。

中建八局洛阳市奥林匹克中心项目部有关负责人介绍，奥体中心一期工程包含两场(体育场、室外活动广场)、两馆(游泳馆、室内田径训练馆)等配套工程、地下车库、设备及附属用房。其中，体育场可容纳近6万名观众，设正式比赛场地，包括标准环行跑道、标准足球场及各类田赛场地；游泳馆设置10道标准比赛池、10道训练池和固定座位2000个；室内田径训练馆总建筑面积5850平方米，设置田径赛事训练跑道；室外活动广场包括400米的标准环行跑道、标准足球场及各类田赛场地。

目前，奥体中心项目已开始钢结构施工，该项工程有望于7月30日结束。幕墙等后续工程随之将有序开展。按计划，洛阳市奥体中心将于明年4月底交付使用，确保河南省第十四届运动会如期圆满举行。（洛报融媒记者 孟山/文 记者 刘冰/图）