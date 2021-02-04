洛阳4月份消费维权报告发布 同时公布10起典型案例

今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布今年4月份消费维权报告。

今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布今年4月份消费维权报告。

今年4月，洛阳市市场监管局12315三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报17367起。其中，受理咨询12242起；受理投诉3357起，共挽回经济损失241.29万元；受理举报1768起，案值68万余元。

其中，商品类投诉1871起，占投诉总量的55.73%。一般食品的食品安全问题、交通工具售后服务问题、服装鞋帽的退换问题位居商品类投诉前三位。

服务类投诉1486起，占投诉总量的44.27%。餐馆住宿服务质量问题、美容美发洗浴行业预付卡使用问题、文化娱乐体育行业办卡问题位居服务类投诉前三位。

举报问题主要集中在广告违法行为(虚假宣传)、食品质量、不正当竞争行为、侵害消费者权益行为、价格违法行为。

与此同时，该中心公布今年4月份被投诉较多企业名单。

河南省中成房地产开发集团有限公司47次，问题：违规收费问题。

洛阳高新申嘉物业管理有限公司洛宁分公司35次，问题：违规收费问题。

偃师亚新房地产开发有限公司29次，问题：违规收费问题。

洛阳悦达汽车有限公司14次，问题：办理保养卡不能使用问题。

洛阳三源文化传播有限公司11次，问题：网购商品虚假宣传问题。

洛阳市洛龙区爱弥儿儿童摄影馆10次，问题：办卡纠纷。

洛阳市珠江洗浴有限公司8次，问题：办卡纠纷。

洛阳市广华置业集团有限公司7次，问题：违规收费问题。

涧西区德众健身房7次，问题：办卡关门问题。

河南彤辉置业有限公司6次，问题：违规收费问题。