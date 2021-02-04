省纪委监委、省委组织部换届风气督查组来洛阳督查换届风气监督工作

5月17日，省纪委监委、省委组织部换届风气督查组进驻我市，重点对县(区)委加强换届风气监督工作和乡镇换届风气情况进行督促、检查和指导。
5月17日，省纪委监委、省委组织部换届风气督查组进驻我市，重点对县(区)委加强换届风气监督工作和乡镇换届风气情况进行督促、检查和指导。
5月17日，省纪委监委、省委组织部换届风气督查组进驻我市，重点对县(区)委加强换届风气监督工作和乡镇换届风气情况进行督促、检查和指导。
督查组预计在我市工作3天。其间，欢迎党员干部群众向督查组反映有关严肃换届纪律工作情况以及违反换届纪律问题。
1.督查组联系方式：18595518013
2.省纪委监委、省委组织部联系方式：
电话：0371-12388、0371-12380
网站：http：//henan.12388.gov.cn
http：//www.ha12380.gov.cn
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