洛阳市举行“中华魂”活动 “十佳标兵”选拔赛

15日，市关工委、市教育局联合举行全市“中华魂”(科技托起强国梦)主题教育活动“十佳标兵”选拔赛，赵越等10人荣获“十佳标兵”称号。
15日，市关工委、市教育局联合举行全市“中华魂”(科技托起强国梦)主题教育活动“十佳标兵”选拔赛，赵越等10人荣获“十佳标兵”称号。
15日，市关工委、市教育局联合举行全市“中华魂”(科技托起强国梦)主题教育活动“十佳标兵”选拔赛，赵越等10人荣获“十佳标兵”称号。
“中华魂”主题教育活动是由中国关工委、教育部关工委面向青少年开展的一项旨在读书育人的大型教育活动。在迎接党的百年华诞之际，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强青少年科技创新教育，市关工委、市教育局联合举行此次选拔赛。此次参赛的35名选手紧密联系个人、家庭、学校、社会实际，讲述了祖国建设的伟大成就、家乡发展的巨大变化、科技进步带来的诸多便利。
经过激烈角逐，赵越、许博文、胡帅涛、侯懿轩、付伊茗、张驰、张津源、远言博、王艺铭、陆玥10名选手脱颖而出，其中的优秀代表将被推荐到北京参加全国“中华魂”主题教育活动演讲成果展示暨表彰大会。
本次活动的开展，进一步提高了青少年的科学文化素质，培养了学生的创新精神和实践能力，激励他们为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。(记者 孙小蕊 通讯员 张兰萃)
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