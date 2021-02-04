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东关大石桥：一头是繁华 一头是乡愁
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.17 08:41

　　老吕好喝汤，三天不喝馋得慌。外地朋友来洛，他带人家去东关大石桥喝汤，喝罢一抹嘴，心满意足：“20元一大碗，半碗都是肉！”

　　老吕总说，东关大石桥的汤最好喝，羊肉汤、牛肉汤、驴肉汤，用粗瓷大碗盛，鲜香滚烫，捧着碗就地一蹲，顺着碗沿一口一口吸溜，得劲儿！

　　其实，现在的东关大石桥汤馆已不是原来的东关大石桥汤馆。20世纪90年代，洛阳扩建新街，桥两旁的汤馆搬到了别处。

　　新汤馆仍叫东关大石桥汤馆，但老吕总觉得，现今的汤不如昔日的汤有味儿。

　　他自知这是怀旧情结作怪。岁月如神偷，盗走年华，让人怀念。

　　所幸，东关大石桥仍在，杨柳依依，流水潺潺。

瀍河上存在时间最长的桥

　　古碑上写了啥

　　东关大石桥，本名广济桥，位于新街东侧，横跨瀍河，是瀍河上存在时间最长的一座桥，它一头通向老城区东大街，一头连着瀍河区东关大街。

　　桥体以青石砌成，五个桥洞，朴素优美。旧时，这一带俗称“东关”，该桥故得此名。

　　桥东现在是铜驼暮雨文化步行街广场。“铜驼暮雨”乃古时“洛阳八大景”之一，广场东边有铜骆驼，西边挨着桥有一棵大树，在附近居住的老人常坐在树下闲聊。

　　树下有一通古碑，被玻璃罩保护着，碑上字迹斑驳，隔着玻璃难以辨认。许多人以为此碑跟“铜驼暮雨”有关，其实不然。

　　老吕在洛阳民俗博物馆上班，对古碑很有研究。他拿着放大镜细瞅，见碑额篆书“黄公广济桥记”，也就是说，此碑乃东关大石桥的纪念碑。

　　据碑文记载，此桥始建于明嘉靖年间，距今已有四百多年历史。

　　旧时，城门处有关卡，出城叫出关。大石桥位于金元老城东关，也就是东城门外，一头通往城内，一头通往城郊，是进出东城门的交通要道，亦是老洛阳城的地标性建筑。桥南有晋商“驻洛办事处”——潞泽会馆，现为洛阳民俗博物馆。

　　据老辈人讲，清代乾隆年间至民国时期，每年正月二十九前后，东关大石桥一带有庙会，为期三天，日用品、农具、骡马等应有尽有，五台大戏连轴唱，舞狮、高跷、歌舞表演不停歇。城里城外前来赶会者数以万计，人山人海，热闹非凡。由于市集人多，桥下一度是处决犯人的刑场。

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[ 责任编辑：潘亮]
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