听“红色宝藏”守护者讲述革命故事

昨日上午，一场以“奋斗百年迎华诞红色展品馆长荐”为主题的活动在《新洛阳报》旧址纪念馆(洛阳新闻博物馆)举行，活动特别邀请洛阳8家纪念馆、博物馆的相关负责人参加。

少先队员参观《新洛阳报》旧址纪念馆

昨日上午，一场以“奋斗百年迎华诞红色展品馆长荐”为主题的活动在《新洛阳报》旧址纪念馆(洛阳新闻博物馆)举行，活动特别邀请洛阳8家纪念馆、博物馆的相关负责人参加。 这些“红色宝藏”的守护者分别讲述了他们心目中最有意义的红色展品故事，深情回顾共产党人顽强拼搏、不懈奋斗的壮阔历程。记者选取其中有代表性的几个，咱们一起回望曾经的峥嵘岁月。

初心启航

推荐人：“中共洛阳组”纪念馆馆长 赵翔

走进“中共洛阳组”纪念馆序厅，穹顶上一枚巨型党徽犹如烈日当空，一个火车头“破墙而出”，意在告诉来者——正是中国共产党这支中国工人阶级的先锋队，用马克思主义的真理力量唤醒了暮霭沉沉的中国。火车头部的熊熊火焰，犹如一代代共产党员擎起的信仰火炬，指引着洛阳乃至中原地区的民众走向光明。

1920年12月，进步青年游天洋受命来到洛阳，以陇海铁路局铁路员司(技术员)的身份宣传革命思想。1921年11月17日，比利时人狄孟欺压工人，爆发了“西厂挂牌事件”。愤怒的工人们集体离厂而去。20日，陇海铁路全路工人发表了《敬告全国各路同胞同业弟兄们恳乞救援》宣言书，震惊中外的陇海铁路大罢工爆发。在中国共产党的指导和游天洋等先进分子的努力下，大罢工取得了彻底胜利。

当年12月，由李大钊、罗章龙介绍，经中共北京区委批准，游天洋加入中国共产党，成为洛阳第一名共产党员。随后，在党的领导下，“中共洛阳组”成立，游天洋任组长。“中共洛阳组”成为河南第一个党组织，也是全国最早成立的党组织之一。