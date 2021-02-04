洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

荡起文化传承的澎湃新潮——洛阳传统文化频频“出圈”引发的思考
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.17 08:44

　　火！火！火！

　　接待游客3048.43万人次、旅游收入278.19亿元，较疫情前的2019年实现双增长……刚刚落幕的牡丹文化节，打开了“一个节带火一座城”的新叙事。一个多月来，一个又一个现象级文化产品频频涌现，一次又一次以“1亿+”的全网阅读量火到“出圈”，荡起千年古都文化传承的澎湃新潮。

　　看，一场亮相洛阳牡丹博物馆的牡丹霓裳装束复原秀，以牡丹元素汉服为载体，以沉睡千年的出土陶俑为原型，融合《洛神赋图》《簪花仕女图》中的生活场景，成为尽展中国传统服饰之美的视觉盛宴，历史文物由此而鲜活，牡丹文化因此而生动。

　　看，一段以龙门石窟为大幕的真人版《帝后礼佛图》视频，以“装束复原+情景演绎”，让流失海外的国宝级浮雕《帝后礼佛图》“历尽劫难，此生得见”，也让人“一秒穿越回北魏”，跨越千年领略文化盛景。

　　看，一次以隋唐洛阳城国家遗址公园为主舞台的情景复原秀，再现了唐代名画《捣练图》中的历史场景，12名“唐朝小姐姐”或蹴鞠嬉戏，或研究美妆，或进行捣练，活泼而真实的演绎，让“古画里的大唐”走进现实。

　　…………

　　文化为魂、守正创新，精彩呈现、频频走红！

　　这样的创新潮，是融合传统与现代、科技与创意的踊跃探索，是“一浪更比一浪高”的竞相创新，也是“今胜昔而明胜今”的推陈出新，赓续着纵贯古今的优秀传统文化，涌动着朝气蓬勃的时代气息。

　　“天下事，非新无以为进。”

　　这些年，从“中华民族的精神命脉”到“中华民族生生不息、发展壮大的重要滋养”，再到“中国特色社会主义植根于中华文化沃土”……对于中华优秀传统文化的思想内涵和时代价值，习近平总书记多次深刻阐述。从“推动中华文明创造性转化、创新性发展”到“以人们喜闻乐见、具有广泛参与性的方式推广开来”，再到“结合新的实际发扬光大”……对于优秀传统文化的传承创新，总书记亦念兹在兹。

　　诚然，让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来，就要在守正中创新，赋予传统文化新的时代内涵、生机活力。这样的创新，不能只是一个领域的创新，而是各个环节的创新；不能只是一部分人的创新，而是在全社会蔚然成风；不能只是一时一事的创新，而是成为一种习惯。唯如此，“朵朵浪花”才能汇聚成“滚滚浪潮”，才能把跨越时空、超越国界、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬开来。

　　文化传承，创新致远。以宏阔视野审视，荡起文化传承的澎湃新潮，价值意义更为深厚——

　　从民族复兴看，“没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴”，当传统文化遇见创新表达，纷纷以时尚有趣的形象“飞入寻常百姓家”，将能更好地激发国人的文化与情感共鸣，唤醒国人内心深处的文化自信，也将为民族复兴广泛凝聚起“更深沉的力量”。

　　从百姓期待看，人民对美好生活的向往，天然包含享有丰富的精神文化生活。摒弃死板的展陈、枯燥的说教，以可参与、可体验、可互动的“创新赋能”，让历史文化亲民而不再高冷、有趣但不失厚重，方能引来全民追捧。

　　从洛阳使命看，“煌煌祖宗业，永怀河洛间”，洛阳文化家底之丰厚举世闻名。今天，承载着国家和省赋予的使命，我们要在讲好黄河故事、弘扬黄河文化上走在前，要在推动文化繁荣兴盛上奋勇争先，必须拿出更多文化传承“扛鼎之作”，以“洛阳创新”熔铸“中国精神”。

　　读懂了这些，就不难理解，为何我们今天如此重视文化创新，如此期待“新”潮澎湃！

　　一切浪潮都不是一蹴而就的。今天，洛阳历史文化迎来的一次次高光时刻，正是源于这些年坚定文化自信、坚持守正创新的厚积薄发。

　　回望“十三五”来路，我们坚持保护固态、传承活态、发展业态，加快构建文化传承创新体系，纵深推进文旅融合，力推“三个转变”、强化“两个表达”，让传统文化绽放时代光彩。放眼望，一项项遗址保护展示工程让历史活起来，一个个文化新地标成了热门打卡地，“老三篇”焕发新活力、“新三篇”成为新名片，“两节一会一论坛”让河洛文化漂洋过海，牵手快手、抖音共造“网红洛阳”，“数字博物馆”纷纷亮相、“沉浸式演绎”好评如潮，“全域游”“四季歌”“夜经济”风生水起……可以说，正是理念、载体、手段等全方位的创新，让我们在文化保护传承创新上，变跟跑为并跑甚至领跑，频频引领“新国潮”！

　　“传统不是守住炉灰，而是热情火焰的传递。”要看到，现实中，面对传统文化保护传承创新的大势，有的地方和部门仍视而不见、充耳不闻，有的高喊创新却千篇一律，有的打着创新旗号大搞照搬照抄的假创新，也有的虽有创意但水平有限、层次不高……凡此种种，又怎么可能变“沉睡”为“鲜活”，变“高冷”为“有趣”，变“刻板”为“丰富”，让优秀传统文化更好地走进生活、抵达人心？！

　　有人说，越深的积淀，才有越强的自信。综观国家与洛阳面向“十四五”擘画的发展新蓝图，“繁荣发展文化事业和文化产业”赫然在列，确立这样的目标，很大程度上就是为了以“文化自信”的激燃，换来“发展自信”的升腾。这就更需我们把准时代脉搏、洞悉社会变迁、创新表达方式，“以古人之规矩，开自己之生面”，激活传统文化“一池春水”，更好地滋养和激励河洛儿女在新征程上乘风破浪。

　　创新是更好的传承。“八仙过海，各显神通”，推动文化传承的澎湃新潮奔腾向前，我们必将“前途似海”！（洛平）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老年人预防腹泻，尽量不吃剩饭剩菜
  • ·八旬老太太总觉得肚子里有团“火” 中医：这多与瘀滞有关
  • ·洛阳市第一人民医院召开“5·12”国际护士节表彰暨联欢会
    		•
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
        说起洛阳的商圈，相信您定能说出五六个，但要是说起洛阳的“文旅圈”，能答出来的人怕是不多。
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最新｜全国疫情中高风险地区名单，增...
  • 洛阳首座电动汽车换电站建成投用
  • 洛阳市奥体中心项目混凝土结构封顶【...
  • 20日起，洛阳牡丹桥开始加固围挡施工
  • 洛阳4月份消费维权报告发布 同时公布1...
  • 雨水冰冷退场 洛阳本周迎来晴好天气
  • 洛阳棋手时越将向在位棋圣柯洁发起挑战
  • 洛阳市政协召开党组（扩大）会议
  • 全市政法队伍教育整顿调度会召开
  • 福利来了！“中国旅游日”洛阳多家景...
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    发展艾产业 增收促振兴
    举办创客赛 增长新知识
    孟津区城关镇朱庄社区...
    建设智能工厂 打破国外...
    精彩热帖

    小村之恋

    鸟来福到

    虞美人

    九寨沟五彩池
    /济源一日行
    /【黛眉风光美】
    /月季盛开紫桂园，不争春夏香溢远
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605