荡起文化传承的澎湃新潮——洛阳传统文化频频“出圈”引发的思考

接待游客3048.43万人次、旅游收入278.19亿元，较疫情前的2019年实现双增长……刚刚落幕的牡丹文化节，打开了“一个节带火一座城”的新叙事。一个多月来，一个又一个现象级文化产品频频涌现，一次又一次以“1亿+”的全网阅读量火到“出圈”，荡起千年古都文化传承的澎湃新潮。

火！火！火！

接待游客3048.43万人次、旅游收入278.19亿元，较疫情前的2019年实现双增长……刚刚落幕的牡丹文化节，打开了“一个节带火一座城”的新叙事。一个多月来，一个又一个现象级文化产品频频涌现，一次又一次以“1亿+”的全网阅读量火到“出圈”，荡起千年古都文化传承的澎湃新潮。

看，一场亮相洛阳牡丹博物馆的牡丹霓裳装束复原秀，以牡丹元素汉服为载体，以沉睡千年的出土陶俑为原型，融合《洛神赋图》《簪花仕女图》中的生活场景，成为尽展中国传统服饰之美的视觉盛宴，历史文物由此而鲜活，牡丹文化因此而生动。

看，一段以龙门石窟为大幕的真人版《帝后礼佛图》视频，以“装束复原+情景演绎”，让流失海外的国宝级浮雕《帝后礼佛图》“历尽劫难，此生得见”，也让人“一秒穿越回北魏”，跨越千年领略文化盛景。

看，一次以隋唐洛阳城国家遗址公园为主舞台的情景复原秀，再现了唐代名画《捣练图》中的历史场景，12名“唐朝小姐姐”或蹴鞠嬉戏，或研究美妆，或进行捣练，活泼而真实的演绎，让“古画里的大唐”走进现实。

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文化为魂、守正创新，精彩呈现、频频走红！

这样的创新潮，是融合传统与现代、科技与创意的踊跃探索，是“一浪更比一浪高”的竞相创新，也是“今胜昔而明胜今”的推陈出新，赓续着纵贯古今的优秀传统文化，涌动着朝气蓬勃的时代气息。

“天下事，非新无以为进。”

这些年，从“中华民族的精神命脉”到“中华民族生生不息、发展壮大的重要滋养”，再到“中国特色社会主义植根于中华文化沃土”……对于中华优秀传统文化的思想内涵和时代价值，习近平总书记多次深刻阐述。从“推动中华文明创造性转化、创新性发展”到“以人们喜闻乐见、具有广泛参与性的方式推广开来”，再到“结合新的实际发扬光大”……对于优秀传统文化的传承创新，总书记亦念兹在兹。

诚然，让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来，就要在守正中创新，赋予传统文化新的时代内涵、生机活力。这样的创新，不能只是一个领域的创新，而是各个环节的创新；不能只是一部分人的创新，而是在全社会蔚然成风；不能只是一时一事的创新，而是成为一种习惯。唯如此，“朵朵浪花”才能汇聚成“滚滚浪潮”，才能把跨越时空、超越国界、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬开来。

文化传承，创新致远。以宏阔视野审视，荡起文化传承的澎湃新潮，价值意义更为深厚——

从民族复兴看，“没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴”，当传统文化遇见创新表达，纷纷以时尚有趣的形象“飞入寻常百姓家”，将能更好地激发国人的文化与情感共鸣，唤醒国人内心深处的文化自信，也将为民族复兴广泛凝聚起“更深沉的力量”。

从百姓期待看，人民对美好生活的向往，天然包含享有丰富的精神文化生活。摒弃死板的展陈、枯燥的说教，以可参与、可体验、可互动的“创新赋能”，让历史文化亲民而不再高冷、有趣但不失厚重，方能引来全民追捧。

从洛阳使命看，“煌煌祖宗业，永怀河洛间”，洛阳文化家底之丰厚举世闻名。今天，承载着国家和省赋予的使命，我们要在讲好黄河故事、弘扬黄河文化上走在前，要在推动文化繁荣兴盛上奋勇争先，必须拿出更多文化传承“扛鼎之作”，以“洛阳创新”熔铸“中国精神”。

读懂了这些，就不难理解，为何我们今天如此重视文化创新，如此期待“新”潮澎湃！

一切浪潮都不是一蹴而就的。今天，洛阳历史文化迎来的一次次高光时刻，正是源于这些年坚定文化自信、坚持守正创新的厚积薄发。

回望“十三五”来路，我们坚持保护固态、传承活态、发展业态，加快构建文化传承创新体系，纵深推进文旅融合，力推“三个转变”、强化“两个表达”，让传统文化绽放时代光彩。放眼望，一项项遗址保护展示工程让历史活起来，一个个文化新地标成了热门打卡地，“老三篇”焕发新活力、“新三篇”成为新名片，“两节一会一论坛”让河洛文化漂洋过海，牵手快手、抖音共造“网红洛阳”，“数字博物馆”纷纷亮相、“沉浸式演绎”好评如潮，“全域游”“四季歌”“夜经济”风生水起……可以说，正是理念、载体、手段等全方位的创新，让我们在文化保护传承创新上，变跟跑为并跑甚至领跑，频频引领“新国潮”！

“传统不是守住炉灰，而是热情火焰的传递。”要看到，现实中，面对传统文化保护传承创新的大势，有的地方和部门仍视而不见、充耳不闻，有的高喊创新却千篇一律，有的打着创新旗号大搞照搬照抄的假创新，也有的虽有创意但水平有限、层次不高……凡此种种，又怎么可能变“沉睡”为“鲜活”，变“高冷”为“有趣”，变“刻板”为“丰富”，让优秀传统文化更好地走进生活、抵达人心？！

有人说，越深的积淀，才有越强的自信。综观国家与洛阳面向“十四五”擘画的发展新蓝图，“繁荣发展文化事业和文化产业”赫然在列，确立这样的目标，很大程度上就是为了以“文化自信”的激燃，换来“发展自信”的升腾。这就更需我们把准时代脉搏、洞悉社会变迁、创新表达方式，“以古人之规矩，开自己之生面”，激活传统文化“一池春水”，更好地滋养和激励河洛儿女在新征程上乘风破浪。

创新是更好的传承。“八仙过海，各显神通”，推动文化传承的澎湃新潮奔腾向前，我们必将“前途似海”！（洛平）