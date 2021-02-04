“奋斗百年迎华诞 红色展品馆长荐”主题活动举行

16日上午，一场以“奋斗百年迎华诞 红色展品馆长荐”为主题的活动在《新洛阳报》旧址纪念馆(洛阳新闻博物馆)举行。

少先队员参观《新洛阳报》旧址纪念馆

16日上午，一场以“奋斗百年迎华诞 红色展品馆长荐”为主题的活动在《新洛阳报》旧址纪念馆(洛阳新闻博物馆)举行。

活动现场，来自“中共洛阳组”纪念馆、八路军驻洛办事处纪念馆、栾川县潭头镇河南大学抗战时期办学旧址纪念馆、栾川县三川镇抱犊寨纪念馆、洛阳百年留声博物馆、偃师区红色文献收藏馆、《新洛阳报》旧址纪念馆、八路军豫西抗日先遣支队伊川独立团孙村纪念馆等8家纪念馆、博物馆的“红色宝藏”守护者，分别推荐了他们心目中最有意义的红色展品故事，深情回顾共产党人顽强拼搏、不懈奋斗的壮阔历程。

《新洛阳报》旧址纪念馆馆长孙晓华讲述了《新洛阳报》创刊号的故事。1948年4月5日，洛阳刚刚回到人民手中。为了宣传党的政策和解放战争形势，解除群众顾虑，争取人心向我，打击国民党反动派的残余势力，恢复和发展生产，支援前线，中共洛阳市工作委员会在洛阳解放的当天就决定创办自己的报纸，并从陈谢兵团调来钱抵千、艾柏、赵慎应等同志，开始了办报的筹备工作。经过紧张准备，1948年4月9日，《新洛阳报》创刊号同读者见面。

《新洛阳报》是《洛阳日报》的前身，它是河南省首家中共地方党委机关报，标志着我党在河南省和洛阳地区领导和创建新闻事业站在了新的起点上。

来自瀍河区外语实验小学的学生代表现场聆听红色故事，并获赠红色纪念牌。孩子们纷纷表示，将牢记革命历史，珍惜来之不易的幸福生活、和平环境，争做社会主义事业的建设者和接班人。(记者 智慧/文 张怡熙/图)