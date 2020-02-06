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洛阳广大党员干部群众认真学习领会习近平总书记重要讲话精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.17 08:18

　　连日来，洛阳广大党员干部群众认真学习领会习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上的重要讲话和视察时的重要指示精神。大家纷纷表示，要进一步从习近平总书记重要讲话中找到方向、汲取力量，坚定不移沿着总书记指引的方向走下去，更加自觉地服从大局、服务全局，全心全意增进民生福祉，让人民群众幸福指数的内涵更加厚重、成色愈加饱满。

　　发源于栾川县的淯河是丹江口水库的重要水源之一。近年，洛阳始终把南水北调中线工程水源区生态保护作为一项重要政治任务，切实维护南水北调水质安全。栾川当地党员干部纷纷表示，要牢记习近平总书记嘱托，以高度的政治责任感和历史使命感做好各项工作，不断加强水源区生态环境保护，为“一泓清水北上”作出更大贡献。

　　嵩县德亭镇通过易地搬迁甩掉了“贫困帽”，眼下正在巩固拓展搬迁扶贫成果基础上全面推进乡村振兴。该镇党委书记郭利伟表示，正如习近平总书记所指出的，共产党打江山、守江山，守的是人民的心，为的是让人民过上好日子。易地扶贫搬迁，搬出的不仅仅是人，更是一颗颗对党和国家感恩的心。德亭镇党委将深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，带领全镇干部群众在乡村振兴新战场上，披荆斩棘、奋勇争先，把就业岗位和增值收益更多留给农民。

　　“以人民之心为心，以生命守护生命！”偃师区华夏西路消防站指导员朱领才认真研读相关报道后表示，作为国家综合性消防救援队伍的一员，一定以党的旗帜为旗帜，始终感党恩、听党话、跟党走，在人民需要的时候，刀山敢上、火海敢闯，救民于危难、给民以温暖，在服务保障民生、防范化解安全风险、维护人民群众生命财产安全等方面作出应有的贡献，以实际行动向建党百年献礼。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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