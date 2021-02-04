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栾川县白土镇马庵社区的党员干部服务群众“零距离”（学习百年党史 汲取奋进力量）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.17 08:22
牛鸿儒（右）和居民讨论香菇长势

　　5月的栾川，郁郁葱葱，栾川县白土镇马庵社区党支部书记、居委会主任牛鸿儒却没时间欣赏美景。最近气温骤降，他担心居民种的香菇受影响，早早便赶往山上的香菇大棚，查看香菇长势。

　　在马庵社区，党员干部和居民一条心。“有事就找党员干部”成了居民的习惯，“大事小事全都揽”是党员干部的责任。

　　群山环抱的马庵社区，曾是出了名的穷村。从2006年起，马庵村按照扶贫政策，将村民分批搬到镇上的新社区。之后，马庵村改为马庵社区。党员干部牵头在社区办厂，在老村种植核桃、杭白菊等，马庵社区的居民走上了致富路。

　　“我们的生活越过越好，文化素质也提高不少。”居民陈新元说，穷村能有翻天覆地的变化，得益于牛鸿儒不断抓党建，让党群、干群关系更融洽，人们能拧成一股绳办大事。

　　“这些年，马庵社区党支部以服务群众为导向，大家有需求，我们就有回应。”牛鸿儒说，马庵社区有一“多”——服务群众的微信群多，它把党员干部和群众聚在一起，提供交流互助的平台。

　　不论是300多人的“乡亲群”，还是10余人的“小组群”，群众遇到难事需要帮助，只用在群里说一下，党员干部必有回应。

　　去年夏天，有居民反映山上的水渠破损，牛鸿儒和党员干部背着方便面，拉着水泥车上山修渠，一直忙到天黑才回家；冬天下大雪，有居民要上山，牛鸿儒带着20多名党员沿着盘山路清扫积雪……

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[ 责任编辑：席倩倩]
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