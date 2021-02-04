多件“国宝”现身！“华夏根脉 河洛文化”公开课开讲

16日下午，洛阳博物馆“华夏根脉 河洛文化”主题公开课在“人民网＋”客户端上线，吸引众多网友观看、点赞。

16日下午，洛阳博物馆“华夏根脉 河洛文化”主题公开课在“人民网＋”客户端上线，吸引众多网友观看、点赞。

公开课由洛阳市委宣传部、洛阳市委网信办主办，人民网河南频道、洛阳博物馆承办。在公开课中，洛阳博物馆馆长李文初、洛阳市文物考古研究院院长赵晓军和洛阳市第三中学高二学生裴诺雅兰一起走进该博物馆珍宝馆，沿着洛阳十三朝历史发展时间线，挑选出多件有代表性的“国宝”级文物，带领观众充分感受河洛文化的深邃与厚重，了解文物背后的故事。

珍贵的文物有哪些？记者带您看一看——

●母鼓方罍(léi)

(博物馆资料图)

这是一件商代晚期的青铜器。它为啥叫这个名字呢？

李文初介绍，青铜器的命名常见的有两种方法，如果器内有铭文，名称中会出现铭文的主要信息，如果没有铭文，就用青铜器的主体纹饰命名。带铭文的青铜器多见于商周时期，商代的铭文字数较少，西周中期以后长篇幅铭文的青铜器逐渐增多。罍是一种盛酒器，有圆形和方形两种，方形较为少见。母鼓方罍的得名源于其盖内和颈部内壁有“母鼓”两字铭文，它是商代母氏族与鼓国通婚的实物见证。

母鼓方罍铸造于商代晚期，却出土于一座西周贵族墓中。专家推测，应该是这位西周贵族得到灭商战争的一件战利品，出于对它的喜爱，便将它封藏于自己的墓葬之中。商代晚期的铜方罍数量非常有限，像母鼓方罍这样器型较大、纹饰精美的更是少见。