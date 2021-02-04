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洛阳多部门组织应急演练 提高防汛能力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.16 19:33

　　眼下，洛阳已进入汛期，市区雨水泵站防汛排涝应急保障能力怎么样？近日，洛阳市城市管理局、国网洛阳供电公司组织该市泵站行业开展防汛反事故联动应急演练，市泵站管理所、市政集团、高新区住建局等单位参加演练。

　　本次演练模拟在恶劣暴雨天气中，七一路雨水泵站突发高压供电双回路故障，造成泵站设备整体瘫痪。接到通知后，工作人员立即启动应急预案，迅速组织14名应急抢险队员到场抢修，并联系供电部门派出1000千瓦应急发电车增援，同时安排专人对积水路段进行警戒和交通疏导。经紧张抢险，雨水泵站排涝功能恢复，保障了居民安全和正常生产生活。

　　记者了解到，我市境内河渠分属黄河、淮河、长江三大流域，汛期为每年的5月15日至9月30日，其中7月下旬至8月上旬为主汛期。此次应急演练，通过多部门群防联治，提高了协同应急处置突发事件能力，有效检验了我市泵站防汛排涝应急保障能力。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 谢培才 胡惠娟 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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