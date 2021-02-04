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洛阳将建设国际消费中心城市
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.16 19:32

　　支持洛阳市建设国际消费中心城市，打造洛阳“古都夜八点”……日前，省政府办公厅印发《关于进一步扩大消费的若干意见》中多次提及洛阳，将为洛阳促进消费、提振活力、稳定增长，为加快洛阳都市圈建设提供有力支撑。

　　《意见》从强力推进特色文旅消费、加强城区消费高地建设、挖掘农村消费潜力、提振大宗商品消费、促进新型消费发展、加强政策措施引导、营造舒心放心环境等共七个方面进行了部署。其中，在加强城区消费高地建设方面，《意见》指出，要按照城市功能特点，围绕居民生活需要，发挥城区消费辐射、引领、带动作用，提供多元化、高品质消费品供给。支持郑州、洛阳市建设国际消费中心城市。着力发展“夜经济”，打造郑州“夜商都”、洛阳“古都夜八点”等地方夜消费品牌升级版。

　　消费是经济社会的“晴雨表”，也是经济发展的“压舱石”。

　　近年，我市围绕“六稳”“六保”，把消费提力作为全力实施“五提”行动的重要一环，持续叫响“古都夜八点”“古都新生活”消费品牌，在扩内需、稳增长，调结构、促转型，惠民生、保稳定等方面发挥了重要作用。2020年，全市社会消费品零售总额达2105.6亿元，总量居全省第2位。“古都夜八点”文旅消费活动全年共接待市民游客超过3000万人次，实现文化旅游收入120亿元，成为拉动全市经济高质量发展的新引擎。今年以来，我市已策划开展了“春节之源 洛阳过年”“赏游洛阳城·嗨购都市圈”等系列活动。目前正在进行的“钜惠夏季·火热中原”活动，将自5月至8月开展一系列富有洛阳特色的“约惠古都、畅游河洛”促消费活动，围绕文旅、汽车、商超、餐饮、家电等多个领域，不仅有市本级发放的5000万元惠民“大礼包”，县区同时筹措资金开展系列活动，共同掀起省市县联动、覆盖全行业的消费热潮。

　　下一步，洛阳市将围绕促进内循环和扩大内需，以建设国际消费中心城市为目标，发挥“古都新生活”“古都夜八点”消费品牌带动效应，2021年全年策划开展100场以上商贸领域促消费活动。准确把握文旅消费新趋势，激发文旅消费更大潜力和活力，以“古都夜八点”为引领带动全市文旅消费持续提升，成为叫响全国的文旅消费品牌。（洛报融媒记者 李迎博 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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