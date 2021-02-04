洛阳中小企业培育再创佳绩

13日，记者从洛阳市工信局获悉，根据近日公告，全市新增60家全省“专精特新”中小企业，2家企业入选国家首批“建议支持的国家级专精特新‘小巨人’企业”公示名单。

13日，记者从洛阳市工信局获悉，根据近日公告，全市新增60家全省“专精特新”中小企业，2家企业入选国家首批“建议支持的国家级专精特新‘小巨人’企业”公示名单。

“专精特新”中小企业是指具备专业化、精细化、特色化、新颖化四大优势的中小企业，是推动经济社会发展的重要力量。而国家级专精特新“小巨人”企业，更须符合上年度企业营业收入在1亿元以上，近2年主营业务收入或净利润的平均增长率在10%以上，企业细分市场占有率居全省前三位等条件。

鸿元轴承工人正在操作

根据公告结果，此次全省共有928家企业入选2021年度“专精特新”中小企业名单，其中包括我市河南通达电缆股份有限公司等60家企业。加上此前首批入选的11家企业，迄今我市省级“专精特新”中小企业已达71家。

此外，工信部近日发文，对建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业和国家(或省级)中小企业公共服务示范平台名单(第一批第一年)进行公示，我市高新区洛阳涧光特种装备股份有限公司、新安县河南新开源石化管道有限公司2家企业入围。