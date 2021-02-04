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全省第一！一季度洛阳重点项目建设真给力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.16 18:19

　　洛报融媒记者16日从洛阳市发改委获悉，2021年第一季度全省重点项目“四比四看”活动综合考评结果出炉，我市考评综合得分位居全省第一名。

　　重点项目“四比四看”活动，即比谋划看储备、比招引看投资、比开工看进度、比服务看实效，通过进一步树立抓项目、抓落实的工作导向，充分发挥项目建设推动高质量发展的关键抓手作用，持续营造干事创业良好氛围，着力促进项目建设提质量、上层次，推动项目真落地、快建设、见实效。

　　2021年，洛阳安排省市重点项目519个，总投资5598亿元，2021年度计划投资1946亿元，其中新开工项目273个，续建项目226个，前期项目13个，跨境项目7个。今年以来，我市上下加快推进“97193”合理有效投资行动计划，以重点项目为抓手，落实项目例会、联审联批和领导分包，扎实开展项目攻坚、集中开工和服务督导活动，项目建设保持良好势头，为经济运行提供了有力支撑。

　　今年前4个月，全市519个省、市重点项目累计完成投资917亿元，占年度计划的47.2%，比去年同期高4.8个百分点。其中，142个省重点项目累计完成投资386亿元，占年度计划的45.7%，比去年同期高5.6个百分点。从项目进度看，全年计划新开工项目273个，其中节能环保装备产业园、伊滨轴研科技基地等199个项目开工建设，开工率72.9%；全年计划竣工132个项目，其中轨道交通1号线、中信重工工业CT等12个项目竣工投用。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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