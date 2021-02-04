今后开办技工学校 在洛阳就能申请

16日，洛报融媒记者从市人力资源和社会保障局获悉，在省政府向洛阳下放的244项省级经济社会管理权限中，由该局承接的“设立技工学校审批”委托下放权限已承接到位，将为洛阳都市圈建设更好地提供人才支撑。

16日，洛报融媒记者从市人力资源和社会保障局获悉，在省政府向洛阳下放的244项省级经济社会管理权限中，由该局承接的“设立技工学校审批”委托下放权限已承接到位，将为洛阳都市圈建设更好地提供人才支撑。

目前，我市有洛阳机车高级技工学校、中国一拖集团有限公司高级技工学校、宜阳县高级技工学校等9所技工学校，为洛阳都市圈建设、打造增长极、形成新引擎提供技能人才支持。

以往，设立技工学校需要向省人社厅申请。今年，接到省级权限下放文件后，市人力资源和社会保障局与省人社厅积极对接，签订了《关于设立技工学校设立审批的委托协议》，出台《关于公布技工学校设立办事指南的通知》。

今后，在洛阳设立技工学校，可直接向市人力资源和社会保障局申请，将比以往更便捷、高效。按照要求，从受理到评审、公示、办结不超过45个工作日。具体流程可联系该局职业能力建设科。

此次市人力资源和社会保障局承接的省级经济社会管理权限共4项，包括“设立技工学校审批”“民办职业培训学校设立审批”“对用人单位和个人遵守劳动用工和社会保险法律、法规情况的监督检查”和“劳动保障违法行为处罚”，目前已全部承接到位。

市人力资源和社会保障局有关负责人表示，下放省级权限既是进一步深化“放管服”改革、转变政府职能的具体体现，也有助于更好地建设洛阳都市圈。下一步，该局将严格按照有关规定执行，确保依法依规开展各项业务，保证下放的权限接得住、用得好。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 李帆)