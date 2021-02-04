洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

今后开办技工学校 在洛阳就能申请
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.16 18:18

　　16日，洛报融媒记者从市人力资源和社会保障局获悉，在省政府向洛阳下放的244项省级经济社会管理权限中，由该局承接的“设立技工学校审批”委托下放权限已承接到位，将为洛阳都市圈建设更好地提供人才支撑。

　　目前，我市有洛阳机车高级技工学校、中国一拖集团有限公司高级技工学校、宜阳县高级技工学校等9所技工学校，为洛阳都市圈建设、打造增长极、形成新引擎提供技能人才支持。

　　以往，设立技工学校需要向省人社厅申请。今年，接到省级权限下放文件后，市人力资源和社会保障局与省人社厅积极对接，签订了《关于设立技工学校设立审批的委托协议》，出台《关于公布技工学校设立办事指南的通知》。

　　今后，在洛阳设立技工学校，可直接向市人力资源和社会保障局申请，将比以往更便捷、高效。按照要求，从受理到评审、公示、办结不超过45个工作日。具体流程可联系该局职业能力建设科。

　　此次市人力资源和社会保障局承接的省级经济社会管理权限共4项，包括“设立技工学校审批”“民办职业培训学校设立审批”“对用人单位和个人遵守劳动用工和社会保险法律、法规情况的监督检查”和“劳动保障违法行为处罚”，目前已全部承接到位。

　　市人力资源和社会保障局有关负责人表示，下放省级权限既是进一步深化“放管服”改革、转变政府职能的具体体现，也有助于更好地建设洛阳都市圈。下一步，该局将严格按照有关规定执行，确保依法依规开展各项业务，保证下放的权限接得住、用得好。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 李帆)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老年人预防腹泻，尽量不吃剩饭剩菜
  • ·八旬老太太总觉得肚子里有团“火” 中医：这多与瘀滞有关
  • ·洛阳市第一人民医院召开“5·12”国际护士节表彰暨联欢会
    		•
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
        说起洛阳的商圈，相信您定能说出五六个，但要是说起洛阳的“文旅圈”，能答出来的人怕是不多。
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳将建设国际消费中心城市
  • 全省第一！一季度洛阳重点项目建设真给力
  • 点赞！两个国家重大项目将配备“洛阳...
  • 5月18日国际博物馆日 洛阳各博物馆精...
  • 建设智能工厂 打破国外垄断
  • 多件“国宝”现身！“华夏根脉 河洛文...
  • 女子跳河轻生 洛阳协警奋勇施救【视频】
  • 洛阳多部门组织应急演练 提高防汛能力
  • 发展艾产业 增收促振兴
  • 瀍河区新添一处足球场
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    伏牛山里最后的马帮
    承载200公斤！井口加网...
    洛阳造先进磨机出口蒙古国
    弘扬传统文化 扮靓美好...
    精彩热帖

    小村之恋

    新安县荆紫山

    虞美人

    九寨沟珍珠滩瀑布
    /济源一日行
    /【黛眉风光美】
    /月季盛开紫桂园，不争春夏香溢远
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605