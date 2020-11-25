点赞！洛阳残疾人作家李红都首本文集正式出版

5月16日是第三十一次“全国助残日”。16日上午，洛报融媒记者获悉，我市残疾人作家李红都首本文集《每一株小草都有梦想》正式出版。

5月16日是第三十一次“全国助残日”。16日上午，洛报融媒记者获悉，我市残疾人作家李红都首本文集《每一株小草都有梦想》正式出版。

《每一株小草都有梦想》收录了96篇作品，为李红都在2008年至2019年创作的代表作品，曾发表于《意林》《思维与智慧》《辽宁青年》等报刊。该书由北京线装书局出版社出版发行，新华书店经销，网上有售。

李红都的文风励志阳光，她在以文字自我激励走出残障心灵阴霾的过程中，也用自己的文章温暖并感染了很多读者。

李红都，女，1973年生，听力残疾人，洛阳市聋协副主席，鲁迅文学院首届残疾人作家班学员，河南省作协会员，洛阳市作协理事，洛阳文学院首批特约创作员，就职于洛阳LYC轴承有限公司党群工作部。11岁发烧注射庆大霉素导致重度听力障碍，一直在文学读物中寻找精神寄托。18岁发表处女作，坚持写作到至今。《另一种声音》《命运不可选择》等多篇文章入编中学语文阅读测试卷。多次获省级、国家级征文奖，2012年获第十届全国微型小说(小小说)年度评选三等奖，2014年获河南省“中原唱响中国梦”征文一等奖，与人合著图书《做最好的那个自我》获2013年冰心儿童图书奖。2021年2月获第七届中国诗歌春晚“河洛情·家风颂”征文一等奖。(洛报融媒记者 余子愚)(李红都供图)