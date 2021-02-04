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十年磨一剑，“《石窟寺研究》出版十辑”座谈会在北京召开【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.15 18:56


　　今日上午，在位于北京市东城区的科学出版社，举行了“《石窟寺研究》出版十辑”座谈会。来自我国考古和石窟寺保护研究领域的众多专家学者参加会议，畅谈我国石窟寺的研究、保护和利用情况，并为《石窟寺研究》十年来的出版进行总结和建言献策。

　　《石窟寺研究》是我国在石窟寺考古、寺院遗址考古、佛教艺术及石窟保护科技领域的第一本全国性专业辑刊，也是国内外唯一一本以石窟寺保护研究为专题的专业期刊。目前《石窟寺研究》由中国古迹遗址保护协会石窟专业委员会(以下简称石窟专委会)和龙门石窟研究院合办，以以书代刊的形式，暂定每年一辑，经由科学出版社出版。自2010年创刊以来，已连续出版10辑(1-5辑由文物出版社出版)。　　

　　《石窟寺研究》的出版和石窟专委会分不开。作为中国古迹遗址保护协会的第一个专业委员会，石窟专委会成立于2006年6月，由国内各石窟保护管理机构、相关高校及科研院所组成，旨在为全国石窟单位与相关科研院所、国内外专家学者在石窟保护与研究、交流与合作、管理与利用等方面搭建良好平台，以期推动全国石窟文物事业的发展。专委会秘书处设在龙门石窟研究院，负责专委会日常工作的运转及《石窟寺研究》的编辑出版。石窟专委会成立后，时任专委会主任的孙英民提议由专委会和龙门石窟研究院合作创办石窟寺保护研究的专业书刊《石窟寺研究》，并将这一想法第一时间向我国知名考古专家宿白先生汇报。宿先生非常赞许，不仅亲任刊物的编委会主任，更亲自指导创刊。2010年，已88岁高龄的宿先生对《石窟寺研究》第一辑所收几十篇稿件逐一审读、批注，亲自排列并手书录用文章目录等。

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[ 责任编辑：潘亮]
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