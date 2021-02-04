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买车最高补贴2000元 洛阳汽车消费补贴申领页面上线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.15 18:56

　　我市计划投放2000万元汽车消费补贴资金，5月8日起，在洛阳市购买新车的个人消费者可申请汽车消费补贴。

　　洛报融媒记者15日从市商务局获悉，申报页面今天已正式上线接受申报，申报时间自5月8日起至补贴资金发放完毕为止。购买新车且符合条件的市民，可要抓紧时间申报了。

　　具体申报流程如下——

　　1.购车消费者进入洛阳银行微信公众号，在主页下方点击“惠生活”，选择“购车补贴”，进入申报页面。

　　2.点击本人已阅读并知悉《洛阳市汽车消费补贴方案》，并点击“申请补贴。

　　3.拍照上传购车消费者身份证、行驶证、购车发票，如实填写发票信息、行驶证信息及个人手机号。(要求申请人提供的购车发票、身份证、行车证及银行卡必须均为同一户名，具体填写信息以申报页面提示为准)。

　　购车消费者须保证申请材料内容和所附资料真实、合法，如有不实之处，一经查实，取消其申领资格，并追究相应法律责任。

　　4.点击绑卡，在购车消费者提供的材料经审核无误后，将按照申请和审核通过的先后顺序进行发放。在此期间，您可随时登录洛阳银行微信公众号，点击“惠生活”-“购车补贴”-“查看我的申请记录”，查询审批进度。

　　市商务局工作人员再次提醒市民，申请汽车消费补贴，须满足下列条件：

　　自5月8日起，在洛阳市注册且在商务部门备案的汽车销售企业购买新车(含新能源汽车)，开具机动车销售统一发票并在洛阳市办理入户登记手续的个人消费者(购车时间以开具机动车销售统一发票时间为准)。

　　有以下情况之一的不列入本次补贴范围——

　　1.党政机关、企事业单位购买新车的；

　　2.在5月8日活动公告发布前已经开具机动车销售统一发票，在活动公告发布后更换或重新开具发票的；

　　3.购买摩托车、三轮车、四轮低速电动汽车、农用车的。

　　补贴时间

　　5月8日起至补贴资金发放完毕为止，补贴申请时间最晚至2021年8月31日24时。

　　补贴形式

　　市财政将安排2000万元专项资金，通过洛阳银行对在活动期间购买新车的个人消费者以事后补贴的形式发放至个人，先到先得，发完即止。

　　补贴标准

　　1.购买十万元以下(不含十万元)汽车的，每台补贴1000元；购买十万元(含十万)以上汽车的，每台补贴2000元。

　　2.购车价格以机动车销售统一发票上价税合计数为准。

　　如果市民有任何疑问，可通过以下方式咨询。市商务局汽车补贴政策咨询电话：63300025；洛阳银行咨询电话：60602609；消费投诉举报热线：12315。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 楚瑾姬)

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[ 责任编辑：潘亮]
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