洛阳开展打击和防范经济犯罪集中宣传活动

今天是“5.15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。
今天是“5.15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。
今天是“5.15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。
当天上午，洛阳市公安局联合洛阳市金融工作局，在周王城广场开展集中宣传活动，以现场咨询、实物展览、展板海报等形式，剖析典型案例、讲解犯罪手法、展示打击战果，帮助广大群众更加直观地识别经济犯罪手法，防范不法侵害。
近年，洛阳警方坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持以人民为中心的发展思想，坚持“疫情防控、打击犯罪、维护稳定、服务发展”四位一体统筹推进，持续加大对经济犯罪的打击力度，切实强化追赃挽损，努力提升执法效能，坚决维护人民群众合法权益和经济金融秩序。
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