明天是第三十一次“全国助残日”，今年的主题是“巩固残疾人脱贫成果，提高残疾人生活质量”。记者了解到，近年来，我市已有2万多人次参加了市残联等部门举办的各类职业技能培训班，他们提高了职业技能水平，也创造着自己的美好生活。今天，记者带您走近这些“残疾能人”，感受他们努力奋斗的勇气和力量！

编者按 明天是第三十一次“全国助残日”，今年的主题是“巩固残疾人脱贫成果，提高残疾人生活质量”。记者了解到，近年来，我市已有2万多人次参加了市残联等部门举办的各类职业技能培训班，他们提高了职业技能水平，也创造着自己的美好生活。今天，记者带您走近这些“残疾能人”，感受他们努力奋斗的勇气和力量！

付伟光穿戴假肢

烧烤哥付伟光

“独步”也能迈出精彩人生

“一场交通事故夺走了我的右脚，人生也步入低谷，好在自己肯吃苦，挺过来了。”13日上午，39岁的付伟光在家里穿戴完假肢，准备外出采购食材。

付伟光26岁那年，意外发生交通事故。“出事一个月后，我的儿子出生了，那时候，生活的压力，家庭的责任，压得我喘不过气来。”付伟光说，他沮丧过，也绝望过。后来，在市残联的帮助下，付伟光学习烧烤。

学成后，他推着三轮车在街头卖烤面筋。一开始，他担心被熟人认出，便用帽子、口罩把脸捂得严严实实，没想到生意不错，很快便收获了“第一桶金”。

“凭本事挣钱没啥不好意思！”付伟光说，此后，他又学习炒菜，并开了一家烧烤店，生意红火，家里的日子越过越好。

幸福生活的背后，是付伟光不知疲倦的付出。十多年来，戴上假肢的他好像变成了超人，白天负责采购、穿串儿、备菜，晚上站在灶台前炒菜，一站就是7个多小时，经常忙到凌晨一两点。假肢与身体衔接的地方磨出了厚厚的茧，付伟光“痛了又痛，痛到麻木”。如今，他和妻子养育一双儿女，还买车、买房，生活质量节节高。

付伟光说，身体的意外残缺让他经历了比常人更多的苦难，但这也让他更珍惜当下的生活，对那些帮助过他的人心怀感恩。（记者 冯莹雅 通讯员 黄龙见 文/图）