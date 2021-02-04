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洛阳今天小雨转中雨局地有大雨或暴雨 气温17℃到23℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.15 10:05

　　昨天，预报的阵雨遮遮掩掩，直到傍晚才姗姗来迟，而且有些“吝啬”，只出现在了“局部地区”，导致很多人准备的雨伞都没用上，不过天气倒是凉快，最高气温只有24℃，小风吹在脸上，给人带来阵阵凉意。

　　据中央气象台消息，受冷空气及大范围降雨影响，这个周末，我国北方大部气温将陆续下滑，低点出现在今明两天，局地累计降温幅度将超过10℃，很多地方的气温都会偏低，体感清凉，仿佛从初夏穿越回初春。

　　在北方享受雨水和清凉的时候，我国南方则正经历一场高温天气，预计本周末高温范围将继续扩大，浙江、江西、福建、广东、海南等地将出现大片高温区，这或是今年以来，南方最大范围的高温过程。

　　对我们洛阳来说，今天雨水不会再“爽约”。根据最新的气象资料分析，短期内受冷空气及高空低槽的共同影响，洛阳降水明显，预计今天小雨转中雨，局地有大雨或暴雨，偏东风3级左右，气温17℃到23℃；明天小雨转多云，偏北风4级左右，气温14℃到19℃。

　　降雨和降温齐至，可能打乱很多人的出游计划，不如趁此机会，在家里打扫卫生、看书喝茶，享受难得的雨天静谧时光。（记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：席倩倩]
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