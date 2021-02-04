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第五届“洛阳白云山杯”中国围棋棋圣战八强会战郑州 洛阳棋手时越挺进四强
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.15 09:57
时越在比赛中

　　第五届“洛阳白云山杯”中国围棋棋圣战八强战，昨日在郑州希尔顿酒店进行，洛阳棋手时越九段执白以1/4子的微弱优势战胜陈耀烨九段，挺进四强。

　　陈耀烨是三个世界冠军获得者，国内头衔也很多，曾在天元战中达成八连霸，是非常强劲的对手。昨天的对局，陈耀烨执黑棋，采用“先捞后洗”的战术，很快抢占了四个角；而时越的白棋更加注重大局，行棋舒展，并在攻击中腹黑棋的战斗中取得了优势。下到第80手，人工智能分析白棋的胜率已超90%。陈耀烨绰号“小强”，韧劲十足，在劣势下，黑棋拼命搜刮，而白棋也有所退缩，最终仅以1/4子的最小优势获胜。

　　赛后时越表示，这盘棋赢得比较顺利，官子稍亏，但比赛中“看清了”，知道能赢下来。

　　在另外三盘棋的较量中，丁浩战胜谢尔豪，连笑战胜王星昊，江维杰战胜彭立尧。今天将继续进行四强赛，由时越对丁浩、连笑对江维杰。四强赛的胜者，将在明天进行挑战者决定战，决出一名挑战者，在洛阳白云山上向在位棋圣柯洁发起挑战。

　　对于下一轮的对手丁浩，时越表示，丁浩是国内00后棋手里面目前最强的，希望自己能发挥出水平，“棋圣战我一直很希望获得好成绩，但越想赢，反而下不好。所以还要用平常心去下，一盘一盘地努力。”

　　“洛阳白云山杯”中国围棋棋圣战是国内规格最高、奖金最高的比赛，由中国围棋协会、洛阳市人民政府等主办，洛阳白云山旅游度假区独家冠名。（记者 周中全 通讯员 涂晓洛 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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