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洛阳中招艺术特长生测试本月22日、23日将举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.15 09:49

　　昨日，记者从市教育局获悉，我市中招艺术特长生报名工作已结束，通过资格审查的946名考生，可于5月18日下午3点到洛阳理工附中参加现场选校说明会。

　　数据

　　和去年相比今年报名人数大幅增加

　　“和去年相比，今年我市中招艺术特长生报名人数增加了一倍多。”市教育局体艺卫站相关负责人说。去年，全市共有395名考生通过资格审查并参加测试，最终141人取得了预录取资格；今年，全市有946名考生通过初审，其中美术347人，音乐(包括声乐和器乐)375人，舞蹈224人。

　　和去年相比，今年的招生学校、招生人数均有增加：今年我市共有5所高中招收艺术特长生，分别为洛阳理工附中、市八中、洛阳外国语学校、市九中、市四十六中，比去年增加了2所；5所学校共计划招生290人，比去年增加了230人。

　　“通过艺术特长生测试的学生，中考成绩达到所报高中的录取分数线的80%，即可获得预录取资格，由所报高中按中考成绩从高至低择优录取。”该负责人说，通过资格审核的考生，可于5月18日下午3点到洛阳理工附中参加现场选校说明会，了解各校艺术生培养情况，初步确定意向学校。

　　提醒

　　22日、23日考生可到对应考点参加测试

　　今年，我市艺术特长生须在指定时间到对应考点，参加由市教育局体艺卫站统一组织的现场测试。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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