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洛阳中考将于6月25日、26日举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.15 09:35

　　昨日，省教育厅发布《关于做好2021年普通高中招生工作的通知》(简称《通知》)，对我省今年中考工作进行统筹部署。按照要求，我市中招考试将于6月25日、26日举行。

　　考试科目

　　今年，全省统一命题考试的科目有：语文(120分)、数学(120分)、英语(120分)、物理(70分)、化学(50分)、道德与法治(70分)、历史(50分)、生物(50分)、地理(50分)。

　　其中，生物、地理学科纳入许昌市、濮阳市、济源示范区中招文化课考试科目，我市初三考生暂不考这两科。

　　除以上科目外，中招体育、理化生实验操作考试、信息技术考试成绩，也将以满分115分纳入我市考生中考总成绩，目前这几项考试均已考完。

　　志愿填报

　　考生可通过河南省高中阶段教育招生信息服务平台(简称“平台”)进行志愿填报，我市考生的具体填报时间确定后，将通过媒体发布。

　　分数线划定

　　全省中招录取工作全部在“平台”上进行，中考成绩、综合素质评定结果是录取的主要依据。各级教育部门和招生学校要严格按照招生计划和学生报考志愿，实行网上统一录取。

　　此外，各地将按照普职招生比例大体相当的要求，划定最低录取控制分数线，合理引导学生分流。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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