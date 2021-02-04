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【河洛党史故事】王山寨保卫战
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.15 09:27

　　王山寨即现在的洛龙区王山村，位于龙门西山北坡。由于该村地形奇特，易守难攻，在战争年代，不少人来到这里避难。

　　1944年6月1日，盘踞在李屯(现洛龙区李屯村)、花子寨(现洛龙区花园村)等村的鬼子在王山寨附近集结，四周布满了机枪大炮。

　　先入寨的一个鬼子被驻守在寨内的抗日自卫队队员击毙，敌人知道寨内有人防守，便开始撤离。时隔不久，鬼子便调集大量兵力向寨内发起进攻。

　　敌人数量越来越多且装备精良，但守寨的自卫队和群众不畏强敌，坚持战斗。一番血战之后，寨墙被炸开缺口，大批鬼子涌进寨中，但战斗并未就此结束，村民们一边撤退，一边与鬼子继续搏斗。

　　当地村民介绍，一位自卫队员腮帮子被打破，他让人杀了一只鸡，把鸡皮往伤口上一贴，继续作战，直至生命最后一刻。在这场战斗中，当时王山寨这个仅有两百多人的小寨子死亡了一百多人，加上外村来此避难的老百姓，一共死亡五百多人，其中大多数是战死的青壮年男性。

　　在如今的王山寨抗日遗址，有一座面积约30平方米、高近10米的碑楼。碑楼上方题有“王山寨抗日遗址”字样，中间是“英勇”二字。在王山寨抗日遗址的左侧，立着一块抗日阵亡英雄纪念碑，正面刻有17位阵亡英雄的名字，背面刻着当年王山寨血战的历史。

　　王山寨的那场战斗已经过去了70多年，但是后人没有忘记那群有血性的男儿。每年清明节和重要纪念日，当地干部群众和中小学生都会来瞻仰和凭吊，缅怀先烈，接受爱国主义教育，也有不少游客前来瞻仰。（记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽）
[ 责任编辑：席倩倩]
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