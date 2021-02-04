洛阳市民兵整组工作推进会召开

14日，我市召开民兵整组工作推进会，对全面推进民兵整组工作再部署、再加力。
14日，我市召开民兵整组工作推进会，对全面推进民兵整组工作再部署、再加力。
14日，我市召开民兵整组工作推进会，对全面推进民兵整组工作再部署、再加力。
会议强调，要进一步提高站位、军地合力，以强烈的使命感、忧患意识和责任意识，以战领建、精准编建，抓好民兵各项工作落实，促进后备力量建设。要突出重点、凝神聚力，不断提高抓建能力和标准，将各项制度规定落实到组织建设、战备训练、教育管理和遂行任务全过程，深入推进基层武装部规范化建设，推动民兵建设各项工作和要求在基层末端落地落实。要对标对表、聚焦聚力，按照民兵整组工作方案计划，统筹安排、合理分工，确保整组工作高质量完成，推动我市民兵工作实现新突破。
会议还组织了市民兵应急营森林灭火连授旗仪式暨基干民兵保障卡发放仪式，与会人员现场观摩了涧西区应急救援物资器材库、涧西区民兵综合应急连集中点验示范和部分训练课目展示。
市委常委、洛阳军分区政委李杏，洛阳军分区司令员刁国泰参加活动。（记者 郭飞飞 通讯员 张医珂）
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