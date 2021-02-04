14日上午，全市政法系统举行习近平法治思想辅导讲座，郑州大学法学院宪法与行政法学教研室主任王圭宇受邀，以《习近平法治思想解读》为主题，为全市广大政法干警授课。

14日上午，全市政法系统举行习近平法治思想辅导讲座，郑州大学法学院宪法与行政法学教研室主任王圭宇受邀，以《习近平法治思想解读》为主题，为全市广大政法干警授课。 14日上午，全市政法系统举行习近平法治思想辅导讲座，郑州大学法学院宪法与行政法学教研室主任王圭宇受邀，以《习近平法治思想解读》为主题，为全市广大政法干警授课。 市委常委、政法委书记娄会峰主持讲座并提出要求。他指出，全市政法系统要深入学习领会习近平法治思想，真信真学真懂真用，吃透基本精神、把握核心要义、明确工作要求，结合实际抓好贯彻落实，进一步坚定用习近平法治思想推动洛阳政法事业高质量发展的信心和决心。要用好学习成果，不断深化法治洛阳建设，坚持以人民为中心，在工作中提高运用法治思维和法治方式的能力，全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，不断增强群众获得感幸福感安全感。要坚持统筹结合，始终在法治轨道上谋划推动各项政法重点工作，明确责任分工，积极主动履职，抓好任务落实，努力让人民群众对公平正义的感受更加充实、更有保障、更可持续。要紧紧围绕法治领域存在的突出问题，结合政法队伍教育整顿，聚焦顽瘴痼疾整治，以解决问题的实际成效不断提高法治洛阳建设水平。 讲座以视频形式举行。省政法队伍教育整顿第三驻点指导组副组长倪玮、市人民检察院检察长吴志军参加会议。（记者 申利超 通讯员 张继峰）