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电商类课程成洛阳残疾人“新宠” 网络直播课或将提上日程【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.14 20:28

　　16日是全国助残日。

　　洛报融媒记者从洛阳市残联了解到，截至目前，我市持证残疾人人数达21.6万人，残疾人就业形势依旧较为严峻，为帮助他们寻找到心仪的工作岗位，我市多门类技能培训和“互联网+”就业推介持续发力，为残疾人用奋斗书写幸福生活提供更多可能。

　　家住吉利区的张飞飞，今年34岁，是一名下肢残疾的残疾人。2019年，他曾参加由市残联举办的残疾人技能培训，当时的他就敏锐地察觉到，电商经济带来的商机，所以那时他选择的培训科目是淘宝云客服。

　　“很幸运，培训结束后不久，我就成了一名真正的淘宝官方客服。”张飞飞说，他认为这份工作适合自己，不仅可以在家办公，一天工作6小时的工作节奏也较为宽松，可以留有不少时间做自己的事，“之前学的是皮毛，今后，如果残联部门再推出技能提升版的淘宝云客服培训课，我一定还参加。”

　　近年来，像张飞飞一样通过技能培训走上工作岗位的我市残疾人还有很多，他也是我市残疾人经由技能培训走上几项工作岗位的一个缩影。

　　市残联就业中心相关负责人告诉记者，以前，排在我市残疾人普遍热衷的培训课程前三位的分别是盲人按摩、小家电维修和家政服务，而如今，随着电商经济的发展，这一榜单已发生了翻天覆地的变化——现在，处在培训热门课程前三位的分别是：淘宝云客服、网页美化和淘宝店运营。

　　“就业率是课程设置的指向标。”该负责人说，电商课程结业后，多数残疾人都能找到较为理想的工作岗位，所以，今年以来，主动选择投身电商领域的残疾人数量不断增多，“网络直播是现在的热门，我们正在积极探索，希望在不久后，能将这门课程纳入培训课程表。”

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[ 责任编辑：潘亮]
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