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“读红色经典 颂百年丰碑”征集活动专家评审结果出炉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.14 20:03

　　今日，记者从活动组委会获悉，“读红色经典颂百年丰碑”洛阳都市圈公共图书馆庆祝中国共产党成立100周年诵读、征文活动专家评审结果目前正式出炉，72个诵读、93个征文作品从2300余件征集作品中脱颖而出，成功入围网络投票环节。

　　入围网络投票环节名单：

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[ 责任编辑：潘亮]
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