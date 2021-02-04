“读红色经典 颂百年丰碑”征集活动专家评审结果出炉

今日，记者从活动组委会获悉，“读红色经典颂百年丰碑”洛阳都市圈公共图书馆庆祝中国共产党成立100周年诵读、征文活动专家评审结果目前正式出炉，72个诵读、93个征文作品从2300余件征集作品中脱颖而出，成功入围网络投票环节。

今日，记者从活动组委会获悉，“读红色经典颂百年丰碑”洛阳都市圈公共图书馆庆祝中国共产党成立100周年诵读、征文活动专家评审结果目前正式出炉，72个诵读、93个征文作品从2300余件征集作品中脱颖而出，成功入围网络投票环节。

入围网络投票环节名单：