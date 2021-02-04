“读红色经典 颂百年丰碑”征集活动专家评审结果出炉

今日，记者从活动组委会获悉，“读红色经典颂百年丰碑”洛阳都市圈公共图书馆庆祝中国共产党成立100周年诵读、征文活动专家评审结果目前正式出炉，72个诵读、93个征文作品从2300余件征集作品中脱颖而出，成功入围网络投票环节。
今日，记者从活动组委会获悉，“读红色经典颂百年丰碑”洛阳都市圈公共图书馆庆祝中国共产党成立100周年诵读、征文活动专家评审结果目前正式出炉，72个诵读、93个征文作品从2300余件征集作品中脱颖而出，成功入围网络投票环节。
今日，记者从活动组委会获悉，“读红色经典颂百年丰碑”洛阳都市圈公共图书馆庆祝中国共产党成立100周年诵读、征文活动专家评审结果目前正式出炉，72个诵读、93个征文作品从2300余件征集作品中脱颖而出，成功入围网络投票环节。
入围网络投票环节名单：
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605