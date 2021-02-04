洛阳位居榜首！《全国重点旅游城市文旅传播指数榜》发布

近日，人民文旅研究院发布《全国重点旅游城市文旅传播指数榜》(4月)，洛阳市位居榜首，武汉市、上海市分别位列第二、三。

近日，人民文旅研究院发布《全国重点旅游城市文旅传播指数榜》(4月)，洛阳市位居榜首，武汉市、上海市分别位列第二、三。

全国重点旅游城市文旅传播影响力指数，由网络媒体和社交媒体账号(两微一抖)数据构成，指标体系以运营指数、发布指数、传播指数为二级指标进行衡量，涵盖互动数据、原创数据、发布数据等25项三级指标。

洛阳市以82.51分的综合影响力在全国50个重点旅游城市中排名第一，第二至第十分别是：武汉市67.99分、上海市58.18分、北京市57.01分、青岛市50.78分、济南市48.44分、福州市47.64分、重庆市46.15分、杭州市45.31分、厦门市45.00分。