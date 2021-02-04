提取住房公积金少跑腿 洛阳专业人士教您这样做

近日，多名网友咨询公积金提取的问题。今天(14日)，记者从市住房公积金管理中心了解到，只要申请人提交的材料齐全、符合要求，可当场办结。

近日，多名网友咨询公积金提取的问题。今天(14日)，记者从市住房公积金管理中心了解到，只要申请人提交的材料齐全、符合要求，可当场办结。

市住房公积金管理中心归集执法科科长王珂介绍，住房公积金提取业务具体分为十几种情况，其中，办理购买自住住房(商品住房、经济适用住房)提取公积金业务、偿还商贷本息提取公积金业务的市民比较多。

办理购买自住住房提取公积金业务时，市民需要提供以下材料：

1.合同自签订之日起5年内的《商品房预售合同》《经济适用房预售合同》(加盖“房管部门合同备案专用章”)或《现房买卖合同》原件；

2.已付购房款的《增值税普通发票》原件；

3.提取申请人的身份证原件；

4.提取申请人本市的中行、建行、工行、农行、交行、邮储银行、洛阳银行和中原银行任一委托银行的储蓄卡(Ⅰ类账户)；

5.购买外地自住住房，需提供本人或配偶户口本等(户籍所在地与购房所在地在同一行政区域)，或配偶在购房地的住房公积金缴费明细(住房公积金缴存地应与购房所在地在同一行政区域，住房公积金账户应为非销户状态且正常缴存满6个月以上)。

王珂提醒，在购房5年内可提取一次住房公积金，提取金额不得大于购房发票总额，提取余额不足，可提取配偶的住房公积金。