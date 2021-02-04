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洛阳都市圈再提速！60项高频政务服务事项将实现5市通办
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.14 19:52

　　今日，市政务服务和大数据管理局与平顶山、焦作、三门峡、济源4市政务服务和大数据管理局签订洛阳都市圈政务服务“全豫通办”试点工作战略合作协议。今后，60个高频政务服务事项将实现5市通办。

　　据了解，为贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革、优化营商环境决策部署，聚焦洛阳、平顶山、焦作、三门峡、济源企业和群众异地办事需求，市政务服务和大数据管理局与平顶山、焦作、三门峡、济源四市政务服务和大数据管理局经协商一致，达成合作协议。

　　根据合作协议，我市将与其他4市统一事项标准规范、数据流转规范，建立洛阳都市圈政务服务跨城通办(下称“洛阳都市圈通办”)工作协调机制，从高频政务服务事项入手，依托国家、省、市政务服务网和部门专网及自助终端等平台，满足市场主体和群众异地办事需求。

　　目前，在省大数据管理局统筹指导下，市政务服务和大数据管理局与平顶山、焦作、三门峡、济源4市政务服务和大数据管理局已成立工作专班，并梳理了首批可以在5市通办的公司设立登记、社会保障卡补领挂失、机动车行驶证补领、不动产补证等60项高频政务服务事项。

　　需要享受这60项高频政务服务事项5市通办服务的群众和企业，可在所在地政务服务大厅设置的都市圈通办窗口(我市设置在市民之家3楼中间环岛北侧的“都市圈通办”“全豫通办”窗口)提交相应的申报材料，即可在工作人员的引导、帮助下办理相关业务。

　　此外，洛阳都市圈通办工作协调机制将进一步深化“全程网办”，并对需要申请人分别到不同地方现场办理的政务服务事项，减少申请人办理手续和跑动次数，实现申请人只需到一地即可完成办理。

　　“建立洛阳都市圈通办的工作协调机制，可以打破地域限制和行政壁垒，有力促进洛阳都市圈区域之间劳动力、资本、技术等生产要素有序流动，助推区域协调发展，营造便民利企良好发展环境，并为‘全豫通办’提供先行先试经验。”市政务服务和大数据管理局相关负责人说。

　　该负责人说，下一步，他们将进一步完善异地收件、多地联办、专窗运行、远程会商、资料寄递、证照及审批结果发放、监督管理、互信授权、责任追溯等制度，规范业务通办运行，同时聚焦企业和群众关切，梳理并推进更多高频服务事项实现都市圈通办，不断创造合作条件、扩大合作范围、拓展合作渠道、深化合作内涵，切实为5地市企业和群众提供更多便利、优质、高效的政务服务。(洛报融媒记者 郭秩铭 文/图 通讯员 路清涛)

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[ 责任编辑：潘亮]
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