洛阳周末天气：小雨、中雨、大雨、暴雨......

今天(14日)，预报的阵雨遮遮掩掩，直到傍晚才姗姗来迟，而且表现得十分“吝啬”，只出现在了“局部地区”，导致很多人准备的雨伞都没用上。

今天(14日)，预报的阵雨遮遮掩掩，直到傍晚才姗姗来迟，而且表现得十分“吝啬”，只出现在了“局部地区”，导致很多人准备的雨伞都没用上。不过，今天天气倒是凉快，最高气温只有24℃，小风吹在脸上，给人带来阵阵凉意。

据中央气象台消息，受冷空气及大范围降雨影响，明后两天，我国北方大部气温将陆续下滑，低点出现在今明两天，局地累计降温幅度将超过10℃，很多地方的气温都会偏低，体感清凉，仿佛从初夏穿越回初春。

对洛阳来说，明天雨水不会再“爽约”。根据最新的气象资料分析，短期内受冷空气及高空低槽的共同影响，洛阳降水明显，预计今天夜里到明天白天，全区小雨转中雨，局地有大雨或暴雨，偏东风3级左右，最低气温16℃～18℃，最高气温21℃～23℃。

明天夜里到后天白天，全区小雨转多云，偏北风4级左右，最低气温13℃～15℃，最高气温18℃～19℃。

降雨和降温齐至，可能打乱很多人的周末出游计划，不如趁此机会，在家里打扫卫生、看书喝茶，享受难得的雨天静谧时光。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)