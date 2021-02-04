今天，全国百余家地市党报（传媒集团）关注洛阳！

5月14日，“百年奋斗路·百城访初心”系列报道之《火种撒遍中原》一文在《石家庄日报》《济南日报》《兰州日报》《九江日报》《赣南日报》《巴中日报》等全国百余家党报上同步刊发，引发关注。
5月14日，“百年奋斗路·百城访初心”系列报道之《火种撒遍中原》一文在《石家庄日报》《济南日报》《兰州日报》《九江日报》《赣南日报》《巴中日报》等全国百余家党报上同步刊发，引发关注。
5月14日，“百年奋斗路·百城访初心”系列报道之《火种撒遍中原》一文在《石家庄日报》《济南日报》《兰州日报》《九江日报》《赣南日报》《巴中日报》等全国百余家党报上同步刊发，引发关注。
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