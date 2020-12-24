《风起洛阳》首支预告片发布 其中有这些洛阳元素

14日，以古都洛阳为背景的古装悬疑剧《风起洛阳》发布“风云万象版”预告片，这也是该剧自杀青后，片方发布的首款预告片。

14日，以古都洛阳为背景的古装悬疑剧《风起洛阳》发布“风云万象版”预告片，这也是该剧自杀青后，片方发布的首款预告片。

牡丹、浮屠塔、神都、里坊……预告片中展现的许多洛阳元素引人入胜，加之洛阳籍艺人王一博的出演，使得《风起洛阳》将观众的期待值拉满。截至记者14日17时发稿时，“风起洛阳阵容”这一话题以1.2亿次阅读量，登上微博热搜。

据悉，《风起洛阳》由爱奇艺、留白影视出品，改编自知名作家马伯庸的作品《洛阳》。故事将笔触落在十三朝古都洛阳，讲述了武周时期一群出身不同阶层的人为调查“洛阳悬案”而发生的系列故事。故事中的人物因各自使命不得不捆绑在一起，随着案件调查的不断深入，一个惊天阴谋浮出水面，庞大的叙事结构及烧脑剧情令人期待。

预告片一开始就提到了浮屠塔。中国唐史学会洛阳唐文化中心秘书长王恺说，浮屠塔又被称为浮图塔，但是这两种有着不同的解释：第一个是梵文“佛”的音译原音，与佛陀有着相通的意思，通常来说就是指佛；第二种就是梵文中“佛塔”的音译原音，翻译过来就是指代佛塔。武则天后来建造的天堂是一座圆形建筑，其实这就应该叫做浮图，当时天堂里面是一座巨大的弥勒佛像，是用夹纻工艺完成的。