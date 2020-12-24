洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

《风起洛阳》首支预告片发布 其中有这些洛阳元素
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.14 18:05

　　14日，以古都洛阳为背景的古装悬疑剧《风起洛阳》发布“风云万象版”预告片，这也是该剧自杀青后，片方发布的首款预告片。

　　牡丹、浮屠塔、神都、里坊……预告片中展现的许多洛阳元素引人入胜，加之洛阳籍艺人王一博的出演，使得《风起洛阳》将观众的期待值拉满。截至记者14日17时发稿时，“风起洛阳阵容”这一话题以1.2亿次阅读量，登上微博热搜。

　　据悉，《风起洛阳》由爱奇艺、留白影视出品，改编自知名作家马伯庸的作品《洛阳》。故事将笔触落在十三朝古都洛阳，讲述了武周时期一群出身不同阶层的人为调查“洛阳悬案”而发生的系列故事。故事中的人物因各自使命不得不捆绑在一起，随着案件调查的不断深入，一个惊天阴谋浮出水面，庞大的叙事结构及烧脑剧情令人期待。

　　预告片一开始就提到了浮屠塔。中国唐史学会洛阳唐文化中心秘书长王恺说，浮屠塔又被称为浮图塔，但是这两种有着不同的解释：第一个是梵文“佛”的音译原音，与佛陀有着相通的意思，通常来说就是指佛；第二种就是梵文中“佛塔”的音译原音，翻译过来就是指代佛塔。武则天后来建造的天堂是一座圆形建筑，其实这就应该叫做浮图，当时天堂里面是一座巨大的弥勒佛像，是用夹纻工艺完成的。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老年人预防腹泻，尽量不吃剩饭剩菜
  • ·八旬老太太总觉得肚子里有团“火” 中医：这多与瘀滞有关
  • ·洛阳市第一人民医院召开“5·12”国际护士节表彰暨联欢会
    		•
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
        说起洛阳的商圈，相信您定能说出五六个，但要是说起洛阳的“文旅圈”，能答出来的人怕是不多。
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
    		•
    		 
    新闻排行
  • 设立异地航站楼、开建济源至新安高速...
  • 洛阳济源签订推动洛济深度融合发展合...
  • 新建、改造13处场馆！洛阳市第十四届...
  • 李亚会见中国国际跨国公司促进会客人
  • 李亚会见大陆希望集团总裁陈斌
  • 免费赏！这片花海邀您“打卡”
  • 市民艺术夜校让夜晚多姿多彩
  • 全市老旧小区组团连片改造完成既定节...
  • 洛阳首个婚姻家庭辅导站成立 市民可免...
  • 刚刚公布！洛阳常住人口705万！
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    伏牛山里最后的马帮
    承载200公斤！井口加网...
    洛阳造先进磨机出口蒙古国
    弘扬传统文化 扮靓美好...
    精彩热帖

    翩翩起舞

    郑州博物馆

    鱼眼观景 地铁一窥

    黛眉山云顶花园
    /济源一日行
    /【黛眉风光美】
    /月季盛开紫桂园，不争春夏香溢远
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605