洛阳市开展“老兵永远跟党走”系列活动

12日，洛阳市退役军人事务局组织该市离退休干部开展“老兵永远跟党走——向党说说心里话”活动，引导全市广大退役军人从党的百年奋斗历程、伟大成就中汲取智慧和力量。

12日，洛阳市退役军人事务局组织我市离退休干部开展“老兵永远跟党走——向党说说心里话”活动，引导全市广大退役军人从党的百年奋斗历程、伟大成就中汲取智慧和力量。

“感谢党多年的辛苦培养，我们永远跟党走，永生不变。”当天，89岁高龄的军队离休干部常瑞联向党真情告白。

根据部署，全市退役军人事务系统将结合党史学习教育，组织退役军人、退役军人工作者及社会各界开展“老兵永远跟党走”系列活动，并充分发挥红色阵地优势，用好红色“课堂”，配合全市各级机关、企事业单位、学校、部队等单位开展形式多样系列教育活动，讲好党的故事，讲好革命故事，传承红色基因，赓续红色血脉，助力全市党史学习教育走深走实。

活动中，洛阳市退役军人事务局将在积极做好退役军人走访慰问工作，把关怀、关爱和尊重送到老兵身边的同时，以老英雄、模范退役军人、最美退役军人、优秀退役军人为主体，组建志愿讲解员队伍、编外讲解员队伍，依托红色基因传承基地和爱国主义教育基地等，邀请退役军人讲述英雄故事和自己的感人故事。

同时，还将评选一批最美退役军人、优秀退役军人、模范军人军属、拥军模范等先进典型；挖掘和制作一批老红军、老八路、老解放、老抗美援朝战士、高龄老兵“口述历史”文化作品，留存红色故事，弘扬革命传统；打造一批“军味”特色双拥社区、双拥街道、双拥企业，建立退役军人荣誉室、光荣榜、荣誉墙、宣传栏、文化广场，把双拥文化纳入文明公约、村规民约、居民公约；组建命名一批“英雄宣讲团”“老兵宣讲队”，进学校、进乡村、进社区、进企业、进连队，讲好红色故事、弘扬革命传统、引领社会风尚，以优异成绩庆祝建党100周年。(洛报融媒记者 申利超 通讯员 韩中军)