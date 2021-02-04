河南省互联网行业党史学习教育示范宣讲活动第二站走进洛阳

5月14日，由河南省委网信办、河南省互联网行业党委主办，洛阳市委网信办、洛阳市互联网行业党委承办的河南省互联网行业党史学习教育示范宣讲活动第二站走进洛阳，来自各县(区)委网信办、网络社会组织和全市13家互联网企业的近百名党员青年参加了此次党史学习教育。

5月14日，由河南省委网信办、河南省互联网行业党委主办，洛阳市委网信办、洛阳市互联网行业党委承办的河南省互联网行业党史学习教育示范宣讲活动第二站走进洛阳，来自各县(区)委网信办、网络社会组织和全市13家互联网企业的近百名党员青年参加了此次党史学习教育。

活动邀请历史学博士、中共河南省委党校党史教研部支委、讲师尚方超为全市网信系统进行专题授课。尚方超讲师以《中国共产党的百年历程与宝贵经验》为题，从“为什么学党史——深刻理解开展党史学习教育的重大意义”、“党史学什么——准确把握中国共产党的百年奋斗历程”、“学党史干什么——在深悟伟大贡献中传承宝贵经验”等三个方面，作了一场内容丰富、生动精彩、深入浅出的党史宣讲授课。宣讲授课既有理论高度和思想深度，又具有针对性、实践性和指导性，使大家进一步加深了对中国共产党百年历史的理解和认识，对全市互联网行业更好地学习党史、理解党史、领悟党史具有重要的指导意义。

参加宣讲授课的党员青年纷纷表示，要学深悟透党史这部“鉴于往事、资于治道”的厚重史书，从历史中汲取经验、汲取智慧、汲取力量，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，为奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章贡献智慧和力量，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。②