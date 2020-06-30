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开辟“绿色通道” 20家公司变更登记一天完成【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.14 17:51

　　“工作人员主动上门办理变更登记，省去我们来回奔波的时间，这一人性化举措令人感动。”14日上午，在中国石化河南洛阳石油销售分公司，洛阳曙光企业管理服务有限公司法人赵亮说。

　　近日，中国石化河南洛阳石油销售分公司向西工区市场监管局行政审批窗口反映，因经营需要，其20家服务公司需要办理股东及法定代表人的变更登记手续，可是因为户数较多，且原登记人员年龄较大等原因，他们难以通过网上申请办理相关手续。

　　了解到这一情况后，西工区市场监管局的工作人员决定开辟业务办理“绿色通道”，上门为企业服务，解决其实际困难。14日上午，该局派出多名行政审批专业人员来到中国石化河南洛阳石油销售分公司现场收集申请资料并登记。“企业开办时限为1个工作日，我们回去录入系统，完成审核等一系列流程之后，下周一就能为20家服务公司发放完成变更手续的新营业执照。”西工区市场监管局相关负责人说。

　　百姓利益无小事，服务群众是大事。随着党史学习教育的深入开展，西工区市场监管局不断探索和创新“我为群众办实事”实践活动的服务模式，在方便群众办事方面下功夫，为特殊群体开通绿色通道，为行动不便的群众提供上门服务，把便捷送到群众身边，在坚持监管原则的同时不断优化营商环境。(洛报融媒记者 李岚 文/图/视频 通讯员 马巧艳)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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