洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

刚刚公布！洛阳常住人口705万！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南日报 2021.05.14 11:51

　　5月14日，省政府新闻办举行新闻发布会，公布我省第七次全国人口普查主要数据情况。

　　记者在发布会现场获悉，截至2020年11月1日零时，全省常住人口共9936.6万人，占全国人口的7.04%，位居全国第三。与2010年第六次人口普查的9402.4万人相比，增加534.2万人，增长5.68%。我省人口十年来继续保持平稳增长态势。

　　普查主要数据：

　　常住人口

　　全省常住人口共9936.6万人，占全国人口的7.04%，位居全国第三，低于广东和山东，与2010年(第六次全国人口普查数据，下同)的9402.4万人相比，增加534.2万人，增长5.68%，年平均增长率为0.55%，比2000年到2010年的年平均增长率0.16%上升0.39个百分点。普查数据表明，我省人口十年来继续保持平稳增长态势。

　　户别人口

　　全省共有家庭户3178.3万户，家庭户人口为9074.4万人；集体户144.2万户，集体户人口为862.1万人。

　　平均每个家庭户的人口为2.86人，比2010年的3.47人减少0.61人。家庭户规模缩小，主要是受迁移流动人口更加频繁，住房条件改善以及年轻人婚后独立居住等因素影响。

　　地区分布

　　常住人口数量排在前五位的是郑州、南阳、周口、商丘和洛阳，分别占全省的12.68%、9.78%、9.08%、7.87%和7.10%。

　　2010年排在前五位的是南阳、周口、郑州、商丘、驻马店。人口向我省经济发达城市进一步集聚。

　　性别构成

　　男性人口为4983.2万人，占50.15%；女性人口为4953.3万人，占49.85%。

　　常住人口性别比(以女性为100，男性对女性的比例)为100.60，比2010年的102.06降低了1.46。

　　年龄构成

　　0—14岁人口为2298.9万人，占23.14%；

　　15—59岁人口为5841.3万人，占58.78%；

　　60岁及以上人口为1796.4万人，占18.08%(其中，65岁及以上人口为1340.2万人，占13.49%)。

　　与2010年相比，0-14岁人口比重上升2.14个百分点，15-59岁人口比重下降7.49个百分点，60岁及以上人口比重上升5.35个百分点(其中，65岁及以上人口比重上升5.13个百分点)。

　　我省少儿人口比重回升，生育政策调整取得了积极成效。同时，人口老龄化程度加深，反映出人民生活水平和医疗卫生保健得到改善。

　　受教育程度

　　拥有大学(指大专及以上)文化程度的人口为1167.0万人，拥有高中(含中专)文化程度的人口为1514.2万人，拥有初中文化程度的人口为3728.0万人，拥有小学文化程度的人口为2440.1万人。

　　与2010年相比，每10万人中拥有大学文化程度的由6398人上升为11744人，拥有高中文化程度的由13212人上升为15239人，拥有初中文化程度的由42460人下降为37518人，拥有小学文化程度的由24108人上升为24557人。

　　15岁及以上平均受教育年限为9.79年，文盲率为2.24%，与2010年相比，分别增加了0.84年，下降了2.01个百分点。

　　各种受教育程度的持续改善和文盲率的变化，反映了十年来我省发展教育事业，普及义务教育，扫除青壮年文盲等措施取得积极成效。

　　城乡人口

　　居住在城镇的人口为5507.9万人，占55.43%；居住在乡村的人口为4428.7万人，占44.57%。

　　与2010年相比，城镇人口增加1885.9万人，乡村人口减少1352.3万人，城镇人口比重上升16.91个百分点。

　　十年来我省新型城镇化进程稳步推进，城镇化建设取得了新进展。

　　流动人口

　　人户分离人口为2564.0万人，其中，市辖区内人户分离人口为443.8万人，流动人口为2120.2万人。流动人口中，省内流动人口为1992.8万人，外省流入人口为127.4万人。

　　与2010年相比，人户分离人口增长162.59%，市辖区内人户分离人口增长157.11%，流动人口增长163.77%，省内流动人口增长167.64%，外省流入人口增长115.09%。

　　民族人口

　　全省常住人口中，56个民族齐全。其中，汉族人口为9821.0万人，占98.84%；各少数民族人口为115.5万人，占1.16%。与2010年相比，汉族人口增长5.72%，各少数民族人口增长2.41%。
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老年人预防腹泻，尽量不吃剩饭剩菜
  • ·八旬老太太总觉得肚子里有团“火” 中医：这多与瘀滞有关
  • ·洛阳市第一人民医院召开“5·12”国际护士节表彰暨联欢会
    		•
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
        说起洛阳的商圈，相信您定能说出五六个，但要是说起洛阳的“文旅圈”，能答出来的人怕是不多。
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
    		•
    		 
    新闻排行
  • 设立异地航站楼、开建济源至新安高速...
  • 洛阳济源签订推动洛济深度融合发展合...
  • 新建、改造13处场馆！洛阳市第十四届...
  • 李亚会见中国国际跨国公司促进会客人
  • 李亚会见大陆希望集团总裁陈斌
  • 免费赏！这片花海邀您“打卡”
  • 市民艺术夜校让夜晚多姿多彩
  • 全市老旧小区组团连片改造完成既定节...
  • 洛阳首个婚姻家庭辅导站成立 市民可免...
  • 刚刚公布！洛阳常住人口705万！
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    伏牛山里最后的马帮
    承载200公斤！井口加网...
    洛阳造先进磨机出口蒙古国
    弘扬传统文化 扮靓美好...
    精彩热帖

    翩翩起舞

    郑州博物馆

    鱼眼观景 地铁一窥

    黛眉山云顶花园
    /济源一日行
    /【黛眉风光美】
    /月季盛开紫桂园，不争春夏香溢远
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605