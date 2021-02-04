刚刚公布！洛阳常住人口705万！

5月14日，省政府新闻办举行新闻发布会，公布我省第七次全国人口普查主要数据情况。

5月14日，省政府新闻办举行新闻发布会，公布我省第七次全国人口普查主要数据情况。

记者在发布会现场获悉，截至2020年11月1日零时，全省常住人口共9936.6万人，占全国人口的7.04%，位居全国第三。与2010年第六次人口普查的9402.4万人相比，增加534.2万人，增长5.68%。我省人口十年来继续保持平稳增长态势。

普查主要数据：

常住人口

全省常住人口共9936.6万人，占全国人口的7.04%，位居全国第三，低于广东和山东，与2010年(第六次全国人口普查数据，下同)的9402.4万人相比，增加534.2万人，增长5.68%，年平均增长率为0.55%，比2000年到2010年的年平均增长率0.16%上升0.39个百分点。普查数据表明，我省人口十年来继续保持平稳增长态势。

户别人口

全省共有家庭户3178.3万户，家庭户人口为9074.4万人；集体户144.2万户，集体户人口为862.1万人。

平均每个家庭户的人口为2.86人，比2010年的3.47人减少0.61人。家庭户规模缩小，主要是受迁移流动人口更加频繁，住房条件改善以及年轻人婚后独立居住等因素影响。

地区分布

常住人口数量排在前五位的是郑州、南阳、周口、商丘和洛阳，分别占全省的12.68%、9.78%、9.08%、7.87%和7.10%。

2010年排在前五位的是南阳、周口、郑州、商丘、驻马店。人口向我省经济发达城市进一步集聚。

性别构成

男性人口为4983.2万人，占50.15%；女性人口为4953.3万人，占49.85%。

常住人口性别比(以女性为100，男性对女性的比例)为100.60，比2010年的102.06降低了1.46。

年龄构成

0—14岁人口为2298.9万人，占23.14%；

15—59岁人口为5841.3万人，占58.78%；

60岁及以上人口为1796.4万人，占18.08%(其中，65岁及以上人口为1340.2万人，占13.49%)。

与2010年相比，0-14岁人口比重上升2.14个百分点，15-59岁人口比重下降7.49个百分点，60岁及以上人口比重上升5.35个百分点(其中，65岁及以上人口比重上升5.13个百分点)。

我省少儿人口比重回升，生育政策调整取得了积极成效。同时，人口老龄化程度加深，反映出人民生活水平和医疗卫生保健得到改善。

受教育程度

拥有大学(指大专及以上)文化程度的人口为1167.0万人，拥有高中(含中专)文化程度的人口为1514.2万人，拥有初中文化程度的人口为3728.0万人，拥有小学文化程度的人口为2440.1万人。

与2010年相比，每10万人中拥有大学文化程度的由6398人上升为11744人，拥有高中文化程度的由13212人上升为15239人，拥有初中文化程度的由42460人下降为37518人，拥有小学文化程度的由24108人上升为24557人。

15岁及以上平均受教育年限为9.79年，文盲率为2.24%，与2010年相比，分别增加了0.84年，下降了2.01个百分点。

各种受教育程度的持续改善和文盲率的变化，反映了十年来我省发展教育事业，普及义务教育，扫除青壮年文盲等措施取得积极成效。

城乡人口

居住在城镇的人口为5507.9万人，占55.43%；居住在乡村的人口为4428.7万人，占44.57%。

与2010年相比，城镇人口增加1885.9万人，乡村人口减少1352.3万人，城镇人口比重上升16.91个百分点。

十年来我省新型城镇化进程稳步推进，城镇化建设取得了新进展。

流动人口

人户分离人口为2564.0万人，其中，市辖区内人户分离人口为443.8万人，流动人口为2120.2万人。流动人口中，省内流动人口为1992.8万人，外省流入人口为127.4万人。

与2010年相比，人户分离人口增长162.59%，市辖区内人户分离人口增长157.11%，流动人口增长163.77%，省内流动人口增长167.64%，外省流入人口增长115.09%。

民族人口

全省常住人口中，56个民族齐全。其中，汉族人口为9821.0万人，占98.84%；各少数民族人口为115.5万人，占1.16%。与2010年相比，汉族人口增长5.72%，各少数民族人口增长2.41%。