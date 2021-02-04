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古都夜八点 相约洛阳城！价值800万元景区门票消费券明日开抢
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.14 09:35

　　特色文旅助推城市发展，惠民活动扮靓百姓生活。眼下，2021“古都夜八点 相约洛阳城”文旅促消费活动掀起洛阳市文旅消费热潮，价值800万元的洛阳A级景区门票消费券将于明日(5月15日)10时正式开抢。

龙门石窟(资料图)

老君山(资料图)

　　洛阳A级景区门票消费券优惠覆盖洛阳市所有5A级景区。成功领取此消费券的游客，不仅可以享受龙门石窟、鸡冠洞等洛阳市40余家A级景区最高5折的门票优惠，还可以享受老君山、重渡沟等旅游年票范围外A级景区的门票优惠。

　　洛阳A级景区门票消费券如何领取呢？据了解，消费券将分四轮进行发放，四轮抢券时间分别为5月15日至5月17日、6月15日至6月17日、7月15日至7月17日、8月15日至8月17日(每轮10时至21时可抢)。您只需关注“享游洛阳”微信公众号，点击菜单栏“消费券”-“点击领券”，即可领取消费券(领券后需通过“享游河洛”APP消费使用)，或直接下载“享游河洛”APP进入活动专区领券即可。

　　洛阳A级景区门票消费券总计8万份，先到先得。每个消费券包价值100元(包含20元券一张、30元券一张、50元券一张)，景区首道门票满40元可用20元消费券，景区首道门票满60元可用30元消费券，景区首道门票满100元可用50元消费券。

　　“享游河洛”APP下载方式一：关注“享游洛阳”微信公众号，点击菜单栏“消费券”-“APP下载”，一键获取下载链接。

　　“享游河洛”APP下载方式二：在小米、华为、APP Store等应用商店搜索“享游河洛”APP。

　　2021“古都夜八点 相约洛阳城”文旅促消费活动是贯彻落实河南省人民政府“钜惠夏季·火热中原”促消费专项行动工作部署的有力举措，将进一步激发洛阳市文旅市场活力、助力国家文化和旅游消费示范城市工作持续提升。除洛阳A级景区门票消费券外，支付宝洛阳文旅消费券、洛阳都市圈旅游年票补贴优惠、旅行社“引客入洛”奖补同样引人关注。这个夏天，洛阳向全国游客发出邀请，期待您惠游洛阳城，乐享都市圈！

龙潭大峡谷(资料图)

鸡冠洞(资料图)

白云山(资料图)

　　“古都夜八点 相约洛阳城”文旅促消费活动洛阳A级景区门票消费券的景区名单

　　●国家5A级景区：龙门石窟、老君山、鸡冠洞、龙潭大峡谷、白云山

　　●国家4A级景区：天堂明堂、九洲池、应天门、关林庙、凤翔温泉、薰衣草庄园、豪泽郁金香花海、小浪底、神灵寨、重渡沟、天河大峡谷、抱犊寨、养子沟、龙峪湾、王府竹海、竹海野生动物园、西泰山、恐龙谷漂流、木札岭、天池山、黛眉山、青要山、二程文化园

　　●国家3A级景区：周王城天子驾六博物馆、万安山山顶公园、万安山七彩大峡谷、中国·洛阳大宋名相园、蟠桃山、王铎故居、恐龙国家地质公园、洛阳(洛宁)三彩陶艺村、伊川建业绿色基地

　　●国家2A级景区：龙门海洋馆

　　●省3A级乡村旅游点：蝴蝶谷风景区、土古洞 (记者 谢钰旸)
[ 责任编辑：席倩倩]
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