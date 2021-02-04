小伙儿站在桥边欲轻生 洛阳民警苦心劝说解开其心结

近日，一名小伙儿因琐事想不开，跑到牡丹桥边欲轻生，民警苦口婆心劝说，花了4个小时终于解开小伙儿的心结。

近日，一名小伙儿因琐事想不开，跑到牡丹桥边欲轻生，民警苦口婆心劝说，花了4个小时终于解开小伙儿的心结。

4日凌晨1时许，西工公安分局洛北派出所接到市110联动指挥中心指令，在牡丹桥东侧，有名男子欲轻生。该所副所长安博与同事闻讯到场看到，一名赤裸着上身的小伙儿站在桥边护栏外，双手扒着护栏，嘴里喊着“不想活了”。消防队员与急救人员也已到场，正对小伙儿进行劝解。

“我看你还年轻，有啥想不开的跟老哥说说。”安博大致了解到，小伙儿在市区上班，工资不高，朋友欠他几万元未还，他情绪比较低落，打电话向父母倾诉，父母却不理解，他一时冲动跑到桥边欲轻生，并将上衣和手机扔进河里。

安博了解情况后，与同事轮番做小伙儿的思想工作，苦口婆心劝了1个小时，小伙儿才从护栏外上到桥面。担心小伙儿再做傻事，安博又把他带回派出所，从社会和家庭责任等方面与小伙儿深入交流，一直聊到凌晨5时许，小伙儿才彻底意识到错误，对民警的帮助表示感谢。随后，安博等人开车把小伙儿送到住处。(记者 魏巍 通讯员 张国锋)