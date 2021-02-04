洛阳民警帮助外地游客找回手机 失主写信送锦旗表示感谢

“感谢出租车司机，也感谢唐宫路派出所民警……”日前，西工公安分局唐宫路派出所收到一封感谢信、一面锦旗。前不久，许昌的张女士来洛游玩，不慎将手机落在出租车上，民警帮她找回并寄给她。

民警将手机寄给张女士

“感谢出租车司机，也感谢唐宫路派出所民警……”日前，西工公安分局唐宫路派出所收到一封感谢信、一面锦旗。前不久，许昌的张女士来洛游玩，不慎将手机落在出租车上，民警帮她找回并寄给她。

“对我们来说这是一件小事，没想到张女士这么客气。”唐宫路派出所指导员武峰说，4日上午，他接到报警，有名外地游客的手机丢失。他与同事杨建军等人见到报警人张女士得知，对方是许昌人，当天与家人来洛游玩，从王城公园乘坐一辆出租车，到周王城广场下车后发现手机不见了，才想起落在了出租车后座上，家人拨打此手机号码无人接听。

“手机并不昂贵，但里面有很多老照片对张女士来说很重要。”武峰说，他们调取周边监控视频，未找到张女士乘坐的那辆出租车。当天下午1点多，张女士和家人乘坐火车离开，武峰安慰她说若找到手机一定告诉她。

武峰了解到，张女士乘坐的是一辆车身为绿色的出租车，遂从出租车所属的公司入手查找，一问才知道一名司机正要上交一部手机，经核实手机正是张女士的。原来，时值五一假期，出租车生意红火，司机没留意后排的手机，其他乘客发现后交给了司机，司机忙完工作到公司上交手机时遇到了武峰等人。

当日下午，武峰将手机寄给张女士，这才有了后来张女士写感谢信、送锦旗的事情。(记者 魏巍/文 通讯员 张国锋/图)